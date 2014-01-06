港报财经评论：2014五大投资警示--信报1月6日

2014五大投资警示/ 习广思

刚踏入2014年，市场被浇了一盆冷水。美股高位见获利回吐，中港股市弱势未改。资金流及宏观政策依然利好欧美日股市，中国内地水紧情况持续，相信在春节前仍难以扭转，加上大量A股IPO将出现，A股投资者的IPO恐惧症难免再发作。中港股市短期呈上落走势居多，国企指数明显较弱，恒指考验250天线，市况仍然处于跌不下又难大升的状态。贝南奇临别秋波，继续为退市路线解画。贝南奇上周五现身时指出，就算减少买债，但联储局刺激经济的承诺没变。他此番话是继续向市场灌输一个讯息，就是退市不等于收紧。

展望2014年，股票行情继续乐观，但港股在年初开局首两个交易日显着下跌，大行预测难道再大错特错？其实，以上周两个交易日来看，指数虽然急挫，但如果脱离指数来看，大市多个板块炒作不断，赚钱机会仍然不少呢。炒股不炒市，延续去年股市走势，指数升跌意义不大，中港股市是寻宝之地。上周半新股逆市群起异动，成为资金寻找短线回报的宝地，部分基础质素较佳的半新股，更是基金发掘宠儿之地。指数偏弱，个别板块急涨，除了炒股不炒市外，市场在告诉大家什么？由去年年底至新年两个交易日，基金“换马”布阵的讯号是，科技、新能源、环保、医药及物流股均成为资金追逐的宠儿，这批强势股有利全年部署。然而，强势背后定有理由，市场的讯息是，资金将继续买新兴产业，新的投资主题意味着新的盈利增长动力，是股市对中国梦的憧憬。

指数难以上升，因为中港股市的重磅成分股均是旧经济代表，银行、保险、资产、内房及基建等等，都是过去带动增长的产业，在经济转型的过程中，它们已是过气明星。上周六提及2013年美国投资者的错误与教训，港股投资者又如何？经过2013年七大投资教训后，尝试提出几个投资者今年须留意的要点，视之为2014年五大投资警示。一、2013年指数大上大落，步履蹒跚，但强势股不太受到指数影响，个别股份升足一年，炒股不炒市已经成为常态。二、趋势一旦成形不易扭转。去年强势板块包括医药、濠赌、科网股领风骚，然而弱势板块同样一跌到底，回天乏术。三、中国股市自2007年见顶后，年年跑输全球股市，年年都有市场人士看A股见底，却年年失望。四、中国内地A股近年熊霸全球，然而其背景却是中国内地M2货币供应高速增长、中国内地存款利率人为地压至极低的2%水平，以及高通胀令资产价值持续增长，还有人民币持续升值的因素。五、去年港股一度兴起炒壳股概念，由于A股IPO暂停，多家中国内地大型房企纷纷南下借壳上市。

____________________________________________________________________________

美汇弱势有望暂告段落/ 苏子

美汇指数在元旦假期后明显造好，上周五更成功突破自去年11月以来一直屡攻不破的20周SMA阻力，并为去年7月中旬以来首次正式企稳此阻力以上收市，反映美汇指数自去年7月上旬以来的弱势有机会暂告一段落。但元旦假期后，汇市的交投并未完全回复至正常水平；加上因为环球股市突然掉头重挫，使市场避险情绪显着上升，故避险货币如日圆受到追捧，并因而触发日圆的利差交易拆仓盘入市，结果导致早前表现强势的欧洲货币出现逆转性的回落；而一直表现积弱的商品货币，以至黄金、白银等，却转弱为强。故可以说，因为有日圆利差交易拆仓盘的推波助澜，令美元未能全面转强，结果美元只能出现个别发展的走势。

由于欧洲货币如欧罗及英镑等占美汇指数成分里一个较重的比重。因此，当元旦后欧洲货币明显下挫后，才使到不少投资者产生错觉，以为美元整体走势已成功转弱为强。因此，目前仍难言上周美汇指数的破位高收，会否是假突破的走势陷阱，还是真突破。对于顺势而行的短线投资者而言，新一年刚开始，市场却已急不及待炒作日圆利差交易拆仓，故本周早段宜继续顺着此炒作方向建立仓位。相信美汇指数若在本周五美国公布最新的就业报告后，仍能保持在20周SMA以上波动及收市，才可避免出现假突破的走势陷阱，否则小心上周的强势只属昙花一现，美汇指数稍后仍存在下破去年12月的79.69低位的机会。上周五美元兑日圆因日圆利差交易拆仓而一度跌破10天SMA支持，幸而最后收市时已失而复得，反映走势仍属强劲，故上周五的急挫可视为正常的技术性调整。目前美元兑日圆的关键支持位为上月23日所造的103.73低位，只要没有跌破收市，预料会再创今年新高。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论 ﹝PRESS-HK-CMN﹞

中国报摘 ﹝PRESS-CN-CMN﹞