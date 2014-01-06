港报财经评论：新年开局差，宜守22,500点--经济日报1月4日

新年开局差，宜守22,500/ 林瑞芬

恒指 昨急插2.24%至22,817；国指 插2.55%至10,436；成交额增至681亿港元。对港股昨大市裂口低开后急插，被指是因去年12月中国内地非制造业PMI降至54.6，见4个月低，炒忧经济回落，但自2010年始中国经济增长台阶逐级落。此外，昨日港股跌市又推说受美股周四跌市带动，但美股标普500指数去年12月升2.4%，而恒指跌2.4%，美股升后回复正常，港股无升过又要如此急回不正常。结论是可能为后市连番急插的机会微，下周随时止跌回稳。万般行情归于“息”，中国内地流动性压力虽于去年底已渡，但春节又将来，心理有压力遇见可能出现的利率波动。加上，中国内地积极准备IPO打新，入市资金减少，A股不振疲弱，美股稍为回挫作藉口，造就昨日的急跌势。年初摆阵，确是输了头阵，所以于今周初提出看法是预了1月上旬市况偏软。偏软几多，首关看紧22,500的支持能力。技术上，守稳22,500-23,500走上落闷市，失守下试保历加通道底近22,000先喘定。

市况回调后，仍有一线生机的预期。建基望A股疲弱走势于月底至2月能改善而带动。一来，看IPO开闸，都要维稳。A股市况若大沉，IPO难产就惨。二来，1月可能出现短期的利率波动之后，首季再遇大波动的机会较少，因传统来讲，中国于首季的新增贷款或新增存款均是最为充裕的一季，M2充裕。大闹水紧荒的危机应不会在首季出现。三来，中国部分经济数据会以1、2月份合并方式公布，到3月先公布规模以上工业增加值同比、社会消费品零售总额及固定资产投资总额，数据空窗期，多少造就机会让投资者先趁机博弈。3月之后，望能印证，上证在1,950-2,080间支持有所发挥，现水平来讲，最弱都是预跌130点左右。以上，或许是一厢情愿的看法，预期落差在于IPO对A股之市场考验呈较大压力，证监会决心保护小投资者都保护不来，信心自然失。

上证 昨收报2,083，跌1.24%。A股来讲，今年可谓万般复杂，一方面股市融资功能回复；二来改革、去过剩产能形势加速，不利于指数核心股类内银、传统能源股、重工业股仍百般受挫；三来，改革红利又刺激一批受惠股。认为今年A股在基本面未充分配合、流动性常受压下，大市难望有大牛市势，有的可能也是改革的激情波段小升浪，市场分化形势则明显。如是者，也可能是港股的借镜。

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国指短期淡，中长线看升/ 余少文

A、H股踏入2014年两连跌，国企指数过去一个多月更拾级而下，要下试10,000点，除了地方债、流动性等因素外，暂未有新的利淡消息，国指有望调整过后重拾升轨。中国内地股市昨日再跌，上证综合指数失守2,100点。国企指数则跌272点或2.5%，收报10,436点，成交额156亿港元，只有18%主板H股可以逆市上升；而红筹指数跌114点或2.5%，收报4,448点，成交额55亿港元，25只成分股全数下跌。虽然强烈看好中国内地股市以及国企指数，但担心国指短期要调整，去年底便指出国指要下试10,000点至10,200点，尽管指数按预期般先下跌，但踏入2014年已经两连跌，始终令人心理上不好受，但无阻继续撑A、H股。大市近日回落，似乎受累中国内地PMI数据差、地方债以及美股下跌，当中12月PMI回落至51%，低于市场预期的51.2%，亦结束五个月回升走势，但回落是预期之内，只要维持在50%临界点之上，也不要过于悲观；只是经济难以回到过去高增长时代而已，市场亦料下周披露的去年第四季GDP升幅只有7.6%，较第三季7.8%回落。

地方债问题，今年虽是偿债高峰期，但早年地方债问题曾困扰大市，惟当时公布地方债数据后，内银股等最后也是向上。而中央今次再披露地方债，似乎对解决问题胸有成竹，只是流动性问题较难解决，是指国指会有震荡的原因之一，仍然撑国指调整后可以继续反弹，12,800点是证券商对国指今年底目标的平均值，但会看更高，因为QDII2仍未出台，而大市去年底的股市热潮集中在主题股份身上，尤其环保股，目前仍在炒作，只要焦点回到重磅股身上，足以支持国指重上11,000点。

另一看国指可以走高的原因是国指成交额缩减，因为过去四年半的国指成交额启示中，以20天平均值计算，若然少于100亿港元，反映股民入市意慾低，大市反而会是见底之时。如2012年8月20日至9月6日，20天平均成交额连续14日少于100亿港元，指数亦跌至9,000点见底及开始反弹，反弹至2013年1月升至12,000点，四个月内升超过30%。另一次在去年8月9日，20天平均成交额亦少于100亿港元，指数由当时9,600点水平升至12月高位11,638点，升幅也有20%以上。

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