芝加哥期市：美国小麦期货触及近两周高位，因天气寒冷威胁冬季作物

3月玉米期货 攀升0.53%至每蒲式耳4.25-3/4美元，上交易日涨0.7%。

3月大豆期货 上涨0.18%至每蒲式耳12.73-1/2美元，周五升0.1%。

美国大平原本周料普遍遭遇严寒天气，将对正在休眠的硬红冬麦作物造成一定的伤害，尤其是较为干旱的地区。

美国农业部将于1月10日公布2013/14销售季的最终产量预估，很多分析师预计农业部料将上调作物种植面积预估。

私人分析机构Informa Economics上调美国玉米和大豆作物的单产预估，但下调了巴西玉米作物的预估。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 610.00 4.25 +0.70% +2.18% 632.48 48

CBOT玉米 425.75 2.25 +0.53% +1.25% 429.28 50

CBOT大豆 1273.50 2.25 +0.18% +0.28% 1309.61 33

CBOT稻米 $15.61 $0.02 +0.10% +0.64% $15.49 68

美国原油 $94.21 $0.25 +0.27% +0.27% $96.70 28

汇率

欧元/美元 $1.359 $0.000 +0.01% -0.59%

美元/澳元 0.898 0.004 +0.40% +0.83%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王翔琼；审校 徐文焰)