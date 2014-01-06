更新版 1-中国金融：影子银行新年受挫，最新监管文件雷霆出台--消息

* 高规格监管剑指影子银行

* 明确影子银行概念、监管范畴、分工

* 八项规范完善影子银行监管

* 央行将建影子银行专项统计并定期向国务院汇报

* 交叉性金融业务监管被强化 (新增更多内容和背景)

路透香港1月6日 - 金融监管层将出台新政以对中国影子银行业务加以限制的风声由来已久，由于其牵扯到中国经济结构转型中的金融方向问题，因此倍受市场关注。果不其然，新年伊始，一份堪称史上最为严格的影子银行监管文件已正式下发。

根据熟悉情况的银行人士介绍，该文件明确定义了影子银行的概念、纳入监管的范畴以及监管责任分工等。若后续各地方政策、一行三会再出台细节严格执行的话，将对相关业务的发展有非常大的制约。

“是上周末接到通知的，我们抓紧时间讨论学习了，对业务影响很大。”一位银行知情人士称。

路透已致电央行，相关人士表示，“到周一上午为止，没有相关信息可以发布”；银监会则暂未有获得评论。

第一财经日报周一也报导了相关内容。其引述知情人士透露，一份旨在厘清影子银行概念，明确影子银行监管责任分工，以及完善监管制度的文件已于近日正式下发。

上述文件共计明列八项规范内容用以完善影子银行监管，并要求排查风险隐患；文件并首次明确，将由央行负责各类社会融资活动汇总，同时新增影子银行的专项统计；并明确各类理财业务由金融监管部门按“表内外业务并重”归口原则监管。

路透并了解到，通知已明确由中国央行负责各类社会融资活动汇总并建立影子银行专项统计，并要求央行定期向国务院报告汇总情况，反馈各地区有关归口部门统计情况并适时向社会公布。

文件并规定，各金融管理部门要按照代客理财，买者自负、卖者尽责的要求严格监管各金融机构理财业务。

此外，中国还将积极发挥金融监管协调部委联席会议制度的作用，重点对跨行业、跨市场的交叉性金融业务监管进行协调。

上述消息人士提供的信息显示，此次文件中规定的影子银行主要包括三类：一是不持有金融牌照、完全无监管的信用中介机构，包括新型网络金融公司、第三方理财机构等；二是不持有金融牌照，存在监管不足的信用中介机构，包括融资性担保公司、小额贷款公司等；三是机构持有金融牌照，但存在监管不足或规避监管的业务，包括货币市场基金、资产证券化、部分理财业务等。

**内容涵盖各个领域，监管措施严格**

一直以来，从基本概念、准确规模到最终定性，各界对于影子银行都存在巨大争议。由于计算口径不同，影子银行的规模，也没有一个准确的数值，多家机构估算值从5.8万亿元至30万亿元人民币不等。

新公布的文件第一次在官方层面明确了影子银行的概念、监管制度等一系列问题。从某种程度上来说，这是中国影子银行体系的一部“基本法”，为下一步加强影子银行监管指明了方向。

具体内容有：按照谁批设机构谁负责风险处置的原则，逐一落实各类影子银行主体的监督管理责任；划定监管红线等。

已经有法定监管部门的，由相关部门按照法定职责分工分别实施统一归口监督管理。其中，各类金融机构理财业务，由国务院金融监管部门按照法定职责和表外业务并重的原则加强监督管理。

银行业机构的理财业务由银监会负责监管；证券期货机构的理财业务及各类私募投资基金由证监会负责监管；保险机构的理财业务由保监会负责监管；金融机构跨市场理财业务和第三方业务由央行负责监管协调。

“金融机构理财业务方面，各类金融监管部门按照代客理财、买者自负、卖者尽责的要求，严格监管金融机构理财业务。”上述知情人士称。

另外，此次对金融机构理财业务的规范，不仅仅限于商业银行，证券公司、保险公司均有提及。