《中国债券市场每日交易备忘》--1月7日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 广发证券 25亿元三个月短期融资券招标(主体评级AAA)，建设银行和农业银行等主承 申银万国证券25亿元三个月短期融资券招标(主体评级AAA)，工商银行和农行等主承 淮北矿业集团10亿元六年期中票簿记建档(主体评级AA+)，招商银行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 天津住宅建设发展集团7亿元七年期固息债1380389，票面利率8% 大丰市城建国资5亿元七年期固息债1380393，票面利率8.5% 锦州城建10亿元七年期固息债1380394，票面利率8.5% ============================================================================ 三、缴款： 格尔木投资控股14亿元七年期固息债1380398，票面利率8.70% 宁海县城建投4亿元七年期固息债1380349，票面利率8% 海西州发展投资10亿元七年期固息债1380400，票面利率8.6% 南京城市建设投资控股6亿元一年期短期融资券 五矿股份30亿元九个月期超短融 ============================================================================ 四、还本付息： 中国医药集团总公司10亿元九个月期超短融011355001到期兑付，票面利率3.75% 无锡市市政公用产业集团5亿元一年期短融041360001到期兑付，票面利率4.91% 11微矿集团债1180005付息 11粤广业债1180006付息 13星展银行债1326001付息 =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --三位银行消息人士周一透露，中国银行业2013年工作会议于今日召开，银监会主席尚福林通过视频发表了讲 话。会议并传出2013年的全部新增信贷为8.9万亿元人民币，贷款余额同比增速为14.2%，不良贷款率1.05%。 --中国银监会周一召开会议称，今年将切实防范和化解地方平台、产能过剩、影子银行等七类风险，同时推进 银行业开放，拟首批试点3-5家民营银行业金融机构。 --养老金进入资本市场问题一直备受关注。中国证券报周二引述证监会研究中心主任祁斌表示，应考虑将目前 社会统筹和个人账户的缴费进行结构性调整，从公共养老金部分转向职业养老金，建立中国版的“401K计划”， 养老金要参与资本市场实现投资保值增值。 1/9国家统计局公布12月工业品价格指数(PPI) (11月-1.4%) 12月居民消费价格指数(CPI) (11月3.0%) 1/18公布70个大中城市12月住宅销售价格月度报告 1/20国家统计局召开国民经济运行情况新闻发布会 公布12月固定资产投资(不含农户) (1-11月19.9%) 12月社会消费品零售总额 (11月13.7%) 12月工业增加值 (11月10%) 12月房地产投资和销售情况月度报告 1/28公布1-12月规模以上工业企业利润 (1-11月13.2%) ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 吴芳/康熙泽; 审校 丁淑琴)