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亚洲 | 2014年 1月 7日 星期二 09:08 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--1月7日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
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  一、新债发行： 
    
  广发证券 25亿元三个月短期融资券招标(主体评级AAA)，建设银行和农业银行等主承
  申银万国证券25亿元三个月短期融资券招标(主体评级AAA)，工商银行和农行等主承
  淮北矿业集团10亿元六年期中票簿记建档(主体评级AA+)，招商银行主承      
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  二、新债上市：   
    
  天津住宅建设发展集团7亿元七年期固息债1380389，票面利率8%
  大丰市城建国资5亿元七年期固息债1380393，票面利率8.5%
  锦州城建10亿元七年期固息债1380394，票面利率8.5%
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  三、缴款：  
    
  格尔木投资控股14亿元七年期固息债1380398，票面利率8.70%
  宁海县城建投4亿元七年期固息债1380349，票面利率8%
  海西州发展投资10亿元七年期固息债1380400，票面利率8.6%
  南京城市建设投资控股6亿元一年期短期融资券
  五矿股份30亿元九个月期超短融  
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  四、还本付息：
  
  中国医药集团总公司10亿元九个月期超短融011355001到期兑付，票面利率3.75%
  无锡市市政公用产业集团5亿元一年期短融041360001到期兑付，票面利率4.91%
  11微矿集团债1180005付息
  11粤广业债1180006付息
  13星展银行债1326001付息
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件：
    
  --三位银行消息人士周一透露，中国银行业2013年工作会议于今日召开，银监会主席尚福林通过视频发表了讲
话。会议并传出2013年的全部新增信贷为8.9万亿元人民币，贷款余额同比增速为14.2%，不良贷款率1.05%。 
  --中国银监会周一召开会议称，今年将切实防范和化解地方平台、产能过剩、影子银行等七类风险，同时推进
银行业开放，拟首批试点3-5家民营银行业金融机构。 
  --养老金进入资本市场问题一直备受关注。中国证券报周二引述证监会研究中心主任祁斌表示，应考虑将目前
社会统筹和个人账户的缴费进行结构性调整，从公共养老金部分转向职业养老金，建立中国版的“401K计划”，
养老金要参与资本市场实现投资保值增值。 
    
    1/9国家统计局公布12月工业品价格指数(PPI)      (11月-1.4%)
                     12月居民消费价格指数(CPI)    (11月3.0%)
    1/18公布70个大中城市12月住宅销售价格月度报告
    1/20国家统计局召开国民经济运行情况新闻发布会   
        公布12月固定资产投资(不含农户)            (1-11月19.9%)
            12月社会消费品零售总额                (11月13.7%)
            12月工业增加值                        (11月10%)
            12月房地产投资和销售情况月度报告
    1/28公布1-12月规模以上工业企业利润            (1-11月13.2%)
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   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) 
                                                                                               
 
 (整理 吴芳/康熙泽; 审校 丁淑琴)
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