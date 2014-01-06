英国经济：大企业财务长称重拾风险胃纳--调查

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
路透伦敦1月6日 - 英国大型企业的财务长称重拾风险胃纳，调查显示他们认为2014年向银行借款将会更容易，他们因此有能力扩编并增聘更多的员工。
根据德勤(众信，Deloitte)对122位财务长的调查显示，银行借款如今是最受青睐的融资管道，这是自金融危机开始以来财务们长首次如此表示。
有约57%的受访者表示，放宽信贷及经济不确定性消退，如今资产负债表可以承担风险的好时机，这是自六年前开始调查以来最为乐观的回覆。
德勤首席分析师Ian Stewart对路透表示，“有戏剧性的改变。”
“如果你把财务长们对2013年和2014年的看法做一比较，对于风险的感觉有明显的消退，尤其是和欧元区有关的风险，对于衰退的恐惧也大为降低，且信贷的取得有进一步的改善。”
信贷的取得一直是英国经济复苏的阻碍，许多银行在金融风暴后修补自家的财务状况，而不愿进行放款。
根据德勤针对富时100大企业中的32家，和富时250大企业的41家所做的调查，企业认为银行放款和企业的股票发行在未来一年将会明显增加。
受访财务主管乐见英国央行的政策立场，有49%表示，新总裁卡尼的政策对其信心提升大有帮助。(完) (编译 戴素萍 审校 于春红)
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
* 市场聚焦法国大选和美国政府支出 * 特朗普称下周将公布减税计划 * 下周财政部将标售880亿美元公债 路透纽约4月21日 - 美债价格周五上涨，因法国周日将进行大选，且 美国没有重大经济数据为市场指引方向。 周二跌至五个月低位后，指标10年期美债收益率在窄幅区间波动，投 资者等待决定价格是否延续升势的催化剂。 民调显示，法国大选第二轮投票可能在中间派独立候选人马克龙与反 欧盟、反移民的国民阵线候选人勒庞之间展开。 “看似市场有点担心本周末的法国大选结果，”BMO Capital Market s利率策略师Aaron Kohli称。 10年期美债 价格升4/32，收益率报2.23%，周二收益率一 度跌至11月10日以来最低的2.165%，且从3月14日触及的2.63%回落。 指标10年期美债收益率升穿2.19%附近的技术阻力位。 最近数周公债价格得到提振，因在疲弱的经济数据发布后，美国联邦 储备理事会(FED/美联储)今年再
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