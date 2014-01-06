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债券 | 2014年 1月 6日 星期一 11:57 BJT

美国金融：CFTC暂缓实施针对海外互换交易的指引规定

路透华盛顿1月3日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周五表示，将为受到其11月一份内部备忘录影响的互换交易商提供临时宽限期。该备忘录将CFTC的监管权力范围扩展至海外衍生品。

CFTC还表示，目前将给予公众60天时间对11月14日的该备忘录提意见。上个月有三个华尔街交易商团体就该备忘录提起诉讼，并定于下周进行法庭辩论。

这些交易商团体在诉讼中指控CFTC非法发布一系列非正式指引和内部建议，包括11月的备忘录，设法让美国规则也能适用于海外交易。

他们称，CFTC此举绕开了更加严格的正式规则制定程序，并且掌控了更大范围的交易活动。

他们还称，CFTC发布指引和建议而非正式规则，违反了一项联邦法律--该法律规定，众多美国机构在采用新规前必须遵循有关程序。

目前，随着该案将交由联邦法官聆讯，CFTC周五表示将听取公众意见，并在采纳任何新规前妥善考虑这些意见。

CFTC还称，鉴于其决定听取意见，将把规章改革的宽限期延长至9月15日。

去年7月，CFTC最终批准的指引表示，只要外国互换交易管理规定与美国规定大体相当，通常就允许美国银行的海外分行遵循外国的互换管理规定。

然而，11月14日和15日发布的两项建议修正了此前的指引，将CFTC的规则适用范围扩展至涵盖在美国协商达成的互换合约，即使这些交易在境外订立、不属于美国市场。(完) (编译 朱晓军；审校 白云)
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