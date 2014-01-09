版本:
中国
货币新闻 | 2014年 1月 9日 星期四 16:45 BJT

离岸人民币：台湾金管会拟调高中资宝岛债发行额度，将推双币信用卡

路透台北1月9日 - 台湾金管会主委曾铭宗周四表示，今年将调高中资发行宝岛债额度上限，且宝岛债的发行将更多元，包括台湾银行的大陆子行也会回来发债。

曾铭宗并在新春记者会中指出，为打造台湾成为离岸人民币中心，将会陆续提出包括人民币保单及期货等创新产品。

曾铭宗并强调，两岸银行、证券与保险的监管层会议今年仍会进行。

金管会银行局长桂先农也称，今年会推出人民币与台币的双币信用卡，该部分已获得外汇主管机关央行的同意。

金管会去年底针对政策开放陆企来台发行宝岛债上限暂在100亿人民币。 (完) (采访 詹静宜、洪淑珍; 撰写 董永年; 审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐