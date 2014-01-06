中国货币市场：短期资金供给较充裕，缴准干扰有限但跨节需求不减

路透上海1月6日 - 中国银行间市场主要回购加权利率 周一多续降。交易人士表示，市场短期流动性延续较为宽松状态，隔夜以及七天等期限品种供给充足；但一个月期限资金因跨越春节，价格居高不下，不少机构缺口仍大。
交易员认为，今日存款准备金例行调整日，但对资金面干扰并不明显，市场主要关注即将扑来的新股发行潮能否对资金面造成冲击。
“资金还行哇，出资的大行也比较多，缴准感觉影响不大，不过一个月的不是很好借，价高，需求大，机构缺口都不小”，上海一银行交易员表示。
对于即将开始的一连串新股发行对资金面的冲击，上海另一银行交易员表示，新股IPO重启，对资金面冲击有多大，还不确定，“如果是小盘股的话，影响相对可能偏弱，大盘股就不一样了。”
中国深圳证券交易所周一公告，3家中小板和8家创业板公司披露了招股书，至此IPO重启以来，第四批获批名单增加至11家，目前共有26家公司获得批准后开始招股。 。
东莞银行金融市场部分析师陈龙认为，本次的存款准备金补缴量可能相对较小，它对市场的影响偏中性。但1月份中下旬，财税缴款时点与春节因素的叠加，可能会使银行间的流动性受到一定的冲击。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间11:59 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.9235 2.9251 -0.16
七天 4.6381 4.6964 -5.83
14天 5.4220 5.5038 -8.18
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 3.9650 2.5200 +0,144.50
七天 4.8700 4.1000 +77.00
14天 5.0000 4.5200 +48.00
回购定盘利率
其中:隔夜 2.9300 3.0200 -9.00
七天 4.6300 4.7900 -16.00
14天 5.4235 5.5300 -10.65
Shibor
其中:隔夜 2.9200 3.0060 -8.60
七天 4.6330 4.7110 -7.80
三个月 5.5732 5.5661 +0.71
-----------------------------------------------------------(完)
(发稿 吴芳; 审校 林高丽)