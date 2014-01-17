《路透简报》--本周中国重要财经新闻回顾

以下为路透中文新闻为您整理的本周(1月13-17日)中国重要财经新闻标题：

**经济/政策** --焦点：蓬勃生长的表外业务助力中国2013年社会融资规模刷新纪录高点，显示金融体系对实体经济的资金支持力度较大。年末M2增速虽然高于年初央行目标，但基本已合央行调控心意，短期政策松紧度难有大调整。

--热点聚焦：中国IPO重启遇阻提供了哪些启示？请中国监管层实实在在地放权，并防止陷入权利一下放就乱，继而为技术官僚再收紧权力提供理由。

--焦点：新年伊始，中国旨在市场化推进的新股发行改革就被推上风口浪尖。证监会行政之手再现江湖也表明，新股改革难有完美解决方案，只能是在权衡多方利益和坚持市场化与法制化的取向中进行艰难抉择。

--中国央行货币政策司司长张晓慧称，今年将继续引导金融机构加强自身流动性管理，保持资产负债总量合理和期限结构优化，并将引导商业银行推动信贷存量周转和结构优化，推进扩大信贷资产证券化试点。 --中国国务院常务会议要求，全面推进包括政务诚信、商务诚信、社会诚信等在内的社会信用体系建设，并制定全国统一的信用信息采集和分类管理标准。

--为支持国家创新体系建设，中国央行等六部门联合发布相关意见，将拓宽科技企业多元化融资渠道，支持其上市、再融资和并购重组，研究允许科技上市企业发行优先股、定向可转债等作为并购工具的可行性。

--为扛起银行改革大旗、重点规范理财及同业业务，中国银监会新年伊始就已向商业银行传达，要引导理财业务实行事业部制，同业业务将进行专营部门制改革，其他部门和分支机构不再经营。并要求各地方各机构一季度拿出改革方案。

--中国银监会上海监管局最新调查显示，上海银行业对全国经济走势预期的乐观程度连续两个季度回升，银行业对自身经营环境的乐观程度则略有下降，“能源、资源与环境问题”等成为当前经济运行中最值得关注的问题。

--根据中国国土资源部下属的中国地价网发布的报告预计，2014年第一季度中国城市地价继续保持上涨态势，但增速有减缓趋势，房地产调控方面调控将更趋于市场化主导。

--中国国土资源部副部长徐德明近日表示，今年将强化土地供应调节，压缩东部地区特别是京津冀、长三角、珠三角三大城市群建设用地规模，减少工业用地，并适当加大对中西部地区用地支持。

========================================================================== **金融/证券/保险**

--综述：尽管监管层已强调加强监管，但中国股市IPO重启后的首只上市新股纽威股份 首日表现依然劲爆，开盘后股价即直逼监管上限并导致被临近。业内人士指出，近阶段国内A股大盘持续低迷，新股已成为相当多热钱看中的短期热点，短期内其炒作难以有效降温。

--热点聚焦：在中国新一届政府上任将满一年之际，中国经济最重要领域之一的银行业，亦拉开了又一轮高管的调整序幕。

--焦点：忍饥挨饿三年了，香港的银行家期盼2014年佣金收入大幅增长，因一系列大规模首次公开招股(IPO)让这座城市重新变得意气风发。

--风起云涌的银行理财产品算不算影子银行？中国银监会副主席阎庆民认为，银行理财业务有严格独立的监管政策框架，法律关系明确，流动性风险整体可控，不涉及高杠杆操作，因此在政策层面上，国内银行理财业务不应属于影子银行。

--消息人士表示，中国首次向两家外资银行发放黄金进口执照，这显示中国正进一步开放这个全球最大实货黄金市场。

--尽管新增外汇占款连续第二个月回落，但受年末财政存款投放助力，中国去年12月市场增加的流动性仍高达逾1.7万亿元人民币。不过当月的银行间市场却险些再闹“钱荒”，主要诱因还是央行强硬的态度和银行的“钱荒恐惧症”。

--中国人民银行公布2013年全年跨境贸易人民币结算业务累计为4.63万亿（兆）元，较上年的2.94万亿元同比大增57%，反映出人民币国际化持续推进下，货币使用度飞速增长。

--在上周日紧急发出关于新股发行监管的紧急通知后，中国证监会周三晚间刊登通知，已经开始对新股发行过程进行抽查，此次抽查44家机构询价对象及13家主承销商。

--针对新股首次公开发行(IPO)，证监会发布最新监管措施称，将对询价、路演过程进行抽查，发现发行人和主承销商在路演推介过程中使用除招股意向书等公开信息以外的发行人其他信息的，中止其发行。

--中国保险资金运用改革还在进一步推进；保监会就修改保险资金运用管理暂行办法公开征求意见，拟对相关保险资金运用投资比例另行制定规则，保监会并可根据情况调整投资比例。

--中国证券报周五报导，中诚信托已正式向其投资者承认，“诚至金开1号”信托计划高达30亿的信托财产或无法按期变现，不排除通过诉讼方式向相关主体主张权利，以最大限度维护受益人的利益。作为该项目资金托管和代销行的工商银行 则明确表示，不存在中诚诚至金开1号项目将由“工行承担主要责任”这种情况。

--中国证券业协会公布的数据，国内115家券商去年全年实现净利440.21亿元人民币，同比增长约34%；104家公司实现盈利，占证券公司总数的90.43%，较2012年提升3.59个百分点。

--中国商业银行的票据业务开年即承压。两位民生银行 消息人士称，因受风险资产计提影响，该行开年票据业务政策收紧，部分风险资产额度紧张的分行，票据贴现业务暂停。

--以资产计全球最大的银行--中国工商银行 称，该行旗下的“融e购”电子商务平台已正式上线营业。

========================================================================== **行业/公司

--特写：随着智能装置（smart device）近年广泛流行，“小女孩玩洋娃娃，小男孩玩玩具车”的传统观念已被颠覆，两、三岁幼儿纯熟把玩父母智能手机中的游戏早已屡见不鲜，这种情况对玩具业和家长来说，都是巨大的挑战。 --中国国家能源局称，2013年全社会用电量累计53,223亿千瓦时，同比增长7.5%，这一增速比2012年的5.5%上升。其中，第二产业用电量增长7.0%。 --中国华锐风电科技 公告称，因公司其它涉嫌违反证券法律法规的行为，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。

--中国最大的上市钢企--宝钢股份 宣布上调2月主要钢材售价，为该公司连续第二个月上调价格。

--中国智能手机制造商中兴通讯 今年计划在全球范围内出货逾6,000万部智能手机，该公司正努力从三星电子和苹果掌控的竞争激烈的市场中抢夺更多份额。

--中国钢铁工业协会会长徐乐江日前表示，2014年中国粗钢产量预计达8.1亿吨，但受产能过剩、固定资产投资增速趋缓、下游行业需求增速回落的影响，供大于求的局面难有很大改变，全行业盈利仍面临很大挑战。

--中国最大规模食品集团之一的上海光明食品（集团）有限公司表示，旗下澳大利亚子公司玛纳森公司已签约收购当地一家有40年历史的乳品企业 Mundella Foods。 --中国煤炭运销协会旗下的中国煤炭市场网援引海关统计称，去年12月中国煤炭进口（含褐煤）3,546万吨，创历史新高，同比增长1.1%。

--据行业高管及分析师称，得益于可能出台的一系列刺激措施，加上内陆地区小城市的汽车需求旺盛，中国这个全球最大的汽车市场有望维持去年的增长势头。