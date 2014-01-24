《路透简报》--本周中国重要财经新闻回顾

以下为路透中文新闻为您整理的本周(1月20-24日)中国重要财经新闻标题：

**经济/政策**

--焦点：中国2013年四季度增速落在7.7%的过去两年中枢位置，以“横着走”的方式完成政府预期目标。在内外需求中性偏暖，改革成为主线的情况下，今年经济料稳定于类似区间或略放缓，以换取经济质量改善。

--热点聚焦：中国央行宣布开展地方金融机构常备借贷便利(SLF)操作试点。原本只面向大型银行的SLF受惠面进一步扩大，有助缓和一直以来的资金结构性失衡问题；且央行还能通过SLF操作，在春节长假前与公开市场一道，平缓资金面的剧烈波动。

--中国国家主席习近平在全面深化改革领导小组首次会议上指出，改革小组下设六个专项小组名单，包括经济体制改革和生态文明改革小组，文化体制改革小组等。

--中国总理李克强表示，将按照十八届三中全会的部署，全面深化改革，进一步扩大开放，保持宏观政策连续性和稳定性，积极扩大内需，促进经济平稳增长。 2014年面临的形势依然严峻，任务艰巨繁重，要密切跟踪分析经济形势，准确研判走势，做好应对挑战防范风险准备。

--中国2013年通胀远低于年初设定的控制目标。国家发改委表示，新一年将坚持把保持价格总水平基本稳定作为价格工作首要任务，并以深化资源性产品价格改革为重点，全面深化价格改革。

--中国部分热点城市去年年末收紧房地产调控的举措效果持续显现。国家统计局最新数据显示，主要城市房价涨势在12月继续放缓。

--中国国家统计局称，2013年四季度企业景气指数为119.5，继续运行在景气区间，但比三季度略低2点。调查结果并表明，当前企业景气状况良好，企业家对未来预期谨慎乐观。

--中国2013年财政收入和支出增速双双放缓，经历前低后高最终平稳收局。其中中央财政扭转年初增速大幅下滑的局面，勉力完成全年增长目标。这主要得益于经济逐步回暖和贸易形势好转等的拉动。

--受产出和新订单等指数纷纷回落影响，汇丰中国1月制造业PMI初值再度跌破荣枯线，并创下六个月最低水准。鉴于去年年中开始的“微刺激”举措效应减退，且政策面更注重改革和调结构，预计一季度宏观经济将延续偏弱格局。

--中国地方“两会”近日陆续召开。证券时报报导称，绝大多数省份公布的2014年经济增速目标均在2013年基础上有所下调；仅广东省例外，将今年增速目标调高为8.5%。 --中国证券报援引权威人士称，国家新型城镇化规划已修改完毕并上报，预计将很快发布，未来城镇化建设将坚持以人口城镇化为核心，以城市群为主体形态。

--中国财政部公布2013年1-12月全国国有及国有控股企业经济运行情况，国有企业累计实现利润总额24,050.5亿元人民币，同比增长5.9%，主要经济效益指标同比保持增长，但实现利润增幅继续回落。

--中国中央农村工作领导小组副组长、办公室主任陈锡文称，中国强调口粮要绝对安全主要指小麦和大米，今后更多需要进口是大豆，玉米进口也将适度增长。今年棉花和大豆目标价格补贴的试点方案正在制定。

--中国财政部长楼继伟表示，要建立规范合理的政府债务管理及风险预警机制，加快房地产税和环境保护税立法，并积极稳妥地推进其他税制改革。

--中国国家外汇管理局国际收支司司长管涛称，中国的资本流入压力仍然很大，国际收支平衡基础还不稳固。美国退出QE（量化宽松政策）对中国资本流入的影响不明显，中国对其可能产生的冲击有承受能力。

--为配合中国政府简政放权的改革方向，中国国家发改委发布外商投资项目核准和备案管理办法征求意见稿，实行核准制的外商投资项目的范围及权限拟由此前的1亿美元提高至3亿美元，并对外商投资项目管理分为核准和备案两种方式。

--中国人力资源和社会保障部周五举行新闻发布会称，2013全年实现城镇新增就业1,310万人，城镇登记失业率保持在4.1%左右的较低水平，四季度末为4.05%，较三季度末时的4.04%略有上升。

========================================================================== **金融/证券/保险** --市场热谈：春节前中国外汇掉期市场一阵血雨腥风骤袭。央行祭出巨量逆回购，凸显境内美元资金面紧张状况，引发掉期市场恐慌暴跌，阔别近两年的美元贴水大有重现江湖之势。

--焦点：经过两年不均衡的发展之后，伦敦在争取成为欧洲主要人民币离岸交易中心的道路上，看来正在不断取得长足进展，可望大大提振英国金融产业及整体经济。

--分析：面对春节前预料之中的资金面收紧，中国央行迅速而又有力的反应颇有些令人意外，以近一年公开市场最大单周净投放量加SLF共同扶助，一改数月以来的谨慎态度，不仅及时遏制了流动性紧张的进一步蔓延，似乎也为货币政策的未来走向提供了更多想像空间。

--中国金融业高管调整的换位木马仍在继续转动。两位消息人士表示，中国主权财富基金--中国投资有限责任公司 总经理换将，李克平将接替高西庆，任中投公司副董事长、总经理。

--为应对中国金融业不良资产日趋上升的压力，财政部放宽了金融机构不良贷款核销的标准。江苏省财政厅转发财政部的通知称，为促进金融企业有效防范经营风险，及时处置资产损失，充分实现资产保全，切实增强风险抵御能力，财政部印发了《金融企业呆账核销管理办法（2013年修订版）》

--中国证监会主席肖钢表示，监管转型的主要任务包括进一步精简行政审批备案登记等事项；推进股票发行注册制改革，提高稽查执法效能等。

--肖钢近日还表示，当前中国新股发行已具备了向注册制过渡的基本条件；但实施还需要一个过程，并且要以《证券法》修改为前提。

--中国保监会表示，去年保险业实现投资收益3,658.3亿元人民币，收益率5.04%，创近四年来最好水平；2014年监管重点包括要防范化解流动性风险，加强保险机构资产负债匹配监管，规范和疏导高现金价值业务等。

--中国国家发改委新闻发言人李朴民表示，发改委密切关注地方债和地方融资平台出现的一些问题，主要是加强对投融资平台公司风险的摸底排查和监测预警。

--上海证券报引述上海自由贸易试验区管委会副主任简大年称，今年上海自贸区将推出第一批可复制可推广的内容，且有关外汇先行先试的操作细则将很快出台。

--三位消息人士透露，中国金融期货交易所召集部分机构，讨论了10年期国债期货推出事宜，并表示将视情况尽快推出。10年期国债合约票面利率初步维持3%不变，保证金比例亦拟定2%，交割月内剩余期限在7.25-10.25年之间的国债都可参与交割。

--中国人民银行公告，批准上投摩根资产管理(香港)有限公司、国泰证券投资信托股份有限公司和中国光大银行香港分行三家机构进入银行间债券市场。 --俗称“第三板”的全国中小企业股份转让系统周五迎来首批全国企业集体挂牌，266家企业的加盟，使得新三板挂牌企业总数一下子扩大了75%至621家。

--备受关注的中诚信托30亿信托处置进程又有了新说法。上海证券报周五报导，该项目资金托管和代销行--工商银行上海分行相关负责人表示，1月28日(下周二)之前工行会把信托项目处置的具体方案告知投资者。

========================================================================== **行业/公司 --焦点：法国汽车厂商PSA标致雪铁龙 朝着与中国东风汽车 结盟迈出了关键的一步，其董事会批准了稀释Peugeot家族股权的计划。该计划关乎标致雪铁龙的生存，也存在一些争议。

--焦点：如果不看中国的黄金进口，2013年的金市就只能用极其悲惨来形容，但是就连这唯一的亮点也将在今年不复存在，今年中国黄金进口量料自去年的纪录高位下滑，进一步加大金价压力，分析师预计黄金将连续第二年下挫。

--随着中国和欧洲电信运营商纷纷建设高速4G移动宽带网络，掀起一波新的投资增长高潮，2014年全球电信设备开支预计将实现连续第二年增长。

--尽管监管层反复强调新股炒作风险，周二集中上市的我武生物 等深圳证交所八只新股一起以集合竞价上限开盘，开盘后不久七只新股触及临时停牌线，显示市场对新股的热情仍是“高烧不退”。

--全球最大个人电脑制造商--联想集团 周四公布，将斥资23亿美元收购IBM的低端X86伺服器硬件及相关维护服务业务，为中国科技企业历来金额最大的收购；公司将藉此扩展企业硬件市场。 联想集团周五复牌股价造好，最多曾大涨一成。

--中国电子商务公司--阿里巴巴集团宣布，将对中信集团旗下中信21世纪有限公司 进行战略投资。中信21世纪开发有一个药品信息平台。中信21世纪周五复牌早盘一度暴涨逾5倍。

--中国光大证券 发布业绩预告称，去年净利润同比大降近八成，主因“816 事件”后遭证监会处罚；且公司处置了部分因该事件产生的存量证券类资产，导致投资收益现较大损失。 --俄罗斯天然气巨头Gazprom 建议今年5月与中国签署天然气出口协议。业内消息人士表示该公司可能给出更低的价格，以换取数以10亿美元计的预付款。 (整理 杨淑祯; 审校 曾祥进)