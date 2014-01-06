《交易视点》资金面不会因缴准而过于紧张，IRS回调概率大--广发银行

路透上海1月6日 - 中国广发银行最新报告认为，本周缴准虽然重要，但缴准规模相比于目前的机构备付来说，并不会造成过于紧张的局面。而IRS和债券利率没有理由继续大幅上行，存在下降机会。

**债券及IRS对资金面反应过度**

具体来看，本周初，缴准完毕后，市场流动性会明显减少，但相对于目前的备付水平，资金面的冲击未必很大。其实现券和IRS市场对目前资金面的反应已经过度，反观资金市场，可以说是比较宽松的。

债券方面，1月份债券供给不会太多，有利于刺激机构的配置需求；而且现在的收益率绝对水平已经很高，考虑到企业融资成本，以及利率市场化的进程，目前债券利率水平开始偏高，已经没有多大的上行空间。当然，由于资金利率难以快速回落，债券利率下降的幅度也会较慢。我们建议重点关注5年以内中短期品种，包括国债和金融债，以及短融等信用品种。

IRS走势经过上周的“离奇”走高后，本周下降的概率很大。我们不认为资金紧张的预期能支撑IRS绝对水平在此高位。其实经过这半年央行调控思路的转变，我们发现央行的思路主要是“稳定”二字，其并不希望资金过紧过松。所以，即使IRS还是震荡向上的走势，现在的水平也到了该回调的时候了。我们建议全面收取固定利率，如果周一缴准导致IRS继续上涨，则可趁超调时机继续收取固定利率。

**机构情绪可能推高资金利率**

上周经历年末，资金面有所收紧，即使有财政存款等投放手段，市场对跨年资金的需求仍然很强。更有传言提到上周初，有大行被定向正回购，并且央行停止了7天逆回购，资金进一步趋紧。可见央行对年末，也不愿资金有过于宽松的情况出现。最终R007冲上5.4%，只有隔夜保持在3.0%左右。

债券和IRS利率受到资金紧张预期的影响，大幅上行，其中债券涨幅较小。国债大约上涨5bp，曲线略有平坦；金融债上涨5-10bp，同样是短端上行较多。目前国开债已经在5.85%左右，曲线非常平坦。如果破6%，那将是一个及其夸张的水平。国债同样如此，利率绝对水平已经很高。考虑到资金实际并不紧张，所以债券利率很难大幅上涨。

上周资金面有所收紧，主要是跨年资金需求过多导致R007上涨至5.4%，隔夜资金供给则很充足。元旦过后，R007逐步回落至4.7%。隔夜供给则更加泛滥，最低1.8%的利率足以说明机构备付有多高。这也可以解释为何央行在12月末不但没有逆回购，而且还采取正回购，不论正回购目的何在，我们看到的结果是，目前的资金状况给了央行足够的操作空间。

所以本周，虽然有6号的缴准，但我们认为大概率会平稳度过，或者资金略有收紧。R007会稳定在4.7%至5.0%，隔夜供给比较充足。1月中旬可能迎来进一步的流动性冲击，即财政存款上缴。按照往年规模，大概在3000到4000亿。总体上，我们认为资金不会过于紧张，反而机构紧张的情绪有可能推高资金利率。

**IRS可以全面收取固定利率**

上周债市比较平静，资金前紧后松，债券收益率受到IRS飙升的影响，出现5-10bp的涨幅。其实新债供给并不多，资金也不是太紧。债券利率上行主要是交易盘所为。

本周，“恐怖至极”的1月6号之后，相信市场会进入相对平静的阶段，当机构认识到实际资金的状况并不紧张，相信会有买盘出现。当然，1月份资金面并不太平，尚未看到债券利率趋势性下降的可能。但小的波段还是存在。我们建议重点关注5年以内中短期品种，包括国债和金融债，以及短融等信用品种。

上周IRS利率在资金比较平稳的情况下飙升，券商是主要推手。究其原因，主要是年末的定向正回购和机构对1月份资金面的悲观预期。以repo为例，曲线整体上行25-30bp，速度之快、幅度之大在近段时间罕见，当然，我们认为这种并不理性的上升无法持续。

本周，相信有越来越多的机构看到市场平稳度过1月6号，对于目前的IRS利率都会觉得偏高，至少我们认为R007很难维持在5.3%这样的高位，这应该也不是监管机构愿意看到的。综合来看，即使IRS还是震荡向上的走势，现在的水平也到了该回调的时候了。我们建议全面收取固定利率，如果周一缴准导致IRS继续上涨，则可趁超调上涨时继续收取固定利率。(完)