《交易视点》中国利率债市场延续弱势震荡--中信证券

路透北京1月6日 - 中国中信证券最新发布的债券市场周报认为，基本面提升了债券市场安全边际，但货币政策中性偏紧态度以及不容乐观的资金面仍限制了收益率下行空间，加上利率债供给再次来袭，短期内市场恐将延续弱势震荡的行情。

建议交易型机构谨慎观望，对配置型机构的配置时间窗口基本形成，目前3-5年金融债具备较好配置价值。

**料经济趋于弱化，通胀低于预期**

12月份中采制造业PMI较11月份回落0.4个百分点至51，季调后的中采 PMI下滑0.7个百分点。

12月份的汇丰PMI与之相互印证，显示经济增长环比趋于弱化。从中采 PMI的细项数据来看，各主要大类指数均出现下降。 新订单和新出口订单双双下滑，显示需求面动力不足。

原材料库存连续 2 个月回落显示补库存需求接近尾声；大幅下滑的产成品库存体现去库存迹象。考虑到 12 月份的发电量较 11 月份季节性下滑，预计统计局公布的发电量同比将下滑至 5.9%附近，工业增加值同比增速大概率较 11 月份小幅回落。

通胀方面，预计 12 月份的食品价格环比将在 0.3%附近，非食品价格环比涨幅也将季节性收窄至 0.1%左右，加上翘尾因素大幅下滑 0.8 个百分点，预计12月份 CPI 可能大幅下滑至 2.4%附近。

**市场研判和投资策**

基本面看，12 月份中采和汇丰 PMI 均较上月小幅下滑，补库存需求和出口需求呈现放缓迹象，结合温和回落的发电量数据，显示经济短期内趋于弱化。

通胀方面，受食品价格上涨乏力和翘尾因素大幅下降影响，12 月份 CPI 同比将大幅下行。

流动性看，尽管年末因素的减退有效缓解了资金面，但是受春节现金走款、财政存款上缴以及 IPO 等多重冲击，我们对 1 月份的资金利率仍持谨慎态度。

整体来看，基本面提升了债券市场的安全边际，但是货币政策中性偏紧的态度以及不容乐观的资金面仍限制了收益率下行的空间，加上利率债供给再次来袭，短期内市场恐将延续弱势震荡的行情。

建议交易型机构谨慎观望，对配置型机构而言，由于基本面提升了安全边际，配置的时间窗口基本形成，目前 3-5 年金融债具备较好的配置价值，建议继续关注。

**个券点金**

上周共有 19 只信用债券公告发行（或即将发行），合计发行量 246 亿元；

短融和超短融中，我们推荐 114 中铝 SCP001、14 五矿股 SCP001；

私募票据中，我们推荐 13 常城建 PPN001、13 鄂联投 PPN002；

中期票据中，我们推荐 14 淮北矿 MTN001。(完)