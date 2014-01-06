《中国债市每日综述》国债招标首秀优于预期但难提振现券，资金稳定IRS走低

* 2014年国债招标首秀中标利率低于预期

* 但现券受一级提振有限收益率窄幅震荡

* 短期限资金供给较充裕，助IRS续跌

* 机构对月内资金前景仍心存谨慎

路透北京1月6日 - 中国银行间债市周一进行的2014年国债招标首秀，因发行规模偏低等因素推中标利率低于预期；但现券受一级市场提振有限，在多数机构对月内资金仍持谨慎心态下，收益率周一窄幅震荡。

流动性方面虽有存款准备金补缴扰动，但表现淡定短期限资金供给较充裕，人民币利率互换(IRS) 受此助力延续上周五跌途。

“五年国债发出来比预期要低，二级(市场)五年的收益率曾稍稍往下走了一点，不过后来又弹回来了。”一大型银行交易员称。

她称，当前不少机构对1月资金面比较担心，受这种谨慎情绪压制，债市也很难有所表现。“看1月的债市，收益率看不到下的理由啊，我们现在的策略也就是观望。”

财政部招标发行的今年首期国债中标利率低于市场预期，因偏低的发行规模及资金面仍宽裕，令投标倍数较高并推低了本期债的定位；不过二级市场反应相对平淡，相关现券几无变动。

中国影子银行规范文件铿锵落地。多位消息人士透露，近日监管当局下发了关于加强影子银行监管有关问题的通知(107号文)。该通知厘清了中国影子银行的概念，明确影子银行监管责任分工，以及如何完善监管制度。但这一消息对今日债市影响并不明显。

“之前市场一直传9号文，而且也已经有一段时间了，所以这个107号文对市场影响没有那么强烈。”上海一银行交易员称。

剩余期限约4.8383年的国债130023券 最新成交对应收益率在4.52%，盘中曾现4.5107%成交，上日尾盘为4.52%。剩余期限约9.6301年的国债130018券 最新成交对应收益率在4.6550%，与上日尾盘持平。

中国人民币利率互换(IRS) 续降，幅度约在10个基点(bp)。交易员称，今日是年后首个存款准备金例行调整日，资金面并未出现大波动，此前的流动性吃紧预期消除，IRS得以延续跌势。

五年期国债期货主力合约1403 收报91.22元人民币，较上日结算价跌0.108元，或0.12%。

**存准补缴扰动有限，但跨节需求不减**

中国银行间市场主要回购加权利率 多续降。交易人士表示，市场短期流动性延续较为宽松状态，隔夜以及七天等期限品种供给充足；但一个月期限资金因跨越春节，价格居高不下，不少机构缺口仍大。

交易员认为，今日存款准备金例行调整日，但对资金面干扰并不明显，市场主要关注即将扑来的新股发行潮能否对资金面造成冲击。

“资金还行哇，出资的大行也比较多，缴准感觉影响不大，不过一个月的不是很好借，价高，需求大，机构缺口都不小”，上海一银行交易员表示。

对于即将开始的一连串新股发行对资金面的冲击，上海另一银行交易员表示，新股IPO重启，对资金面冲击有多大，还不确定，“如果是小盘股的话，影响相对可能偏弱，大盘股就不一样了。”

中国深圳证券交易所周一公告，3家中小板和8家创业板公司披露了招股书，至此IPO重启以来，第四批获批名单增加至11家，目前共有26家公司获得批准后开始招股。 。

北京时间17:04 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.8833 2.9251 -4.18

七天 4.5962 4.6964 -10.02

14天 5.4233 5.5038 -8.05

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.0750 2.5200 -144.50

七天 4.1200 4.1000 +2.00

14天 5.0450 4.5200 +52.50

回购定盘利率

其中:隔夜 2.9300 3.0200 -9.00

七天 4.6300 4.7900 -16.00

14天 5.4235 5.5300 -10.65

Shibor

其中:隔夜 2.9200 3.0060 -8.60

七天 4.6330 4.7110 -7.80

三个月 5.5732 5.5661 +0.71

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