《交易视点》流动性预期稳定，离岸人民币债市继续走强--中信证券

路透北京1月6日 - 中国中信证券最新发布的海外债券市场周报认为，今年国内经济将保持平稳增长，国内企业信用风险仍属于可控范畴；由于具有流动性优势，人民币汇率续强，使得今年离岸人民币债市相对价值凸显。

**美国国债收益率突破3%大关**

在12月美联储议息会议后，美国10年期国债收益率开始缓慢爬升，上周围绕3%的关口反复震荡，周五收于3.01%。

由于美联储缩减购债计划将会贯穿今年全年，美国长端国债收益率存在继续小幅上升的可能性。但由于各大央行将继续保持高度宽松的流动性（美联储主席伯南克上周五讲话再次重申了这一点），今年海外市场流动性仍不成问题。

对于海外市场流动性的预期稳定，将会带来两个有利结果: 一是限制期限利差的大幅扩大；二是在经济复苏的背景下，流动性稳定也有利于信用利差的压缩。

因此，即使美联储着手退出QE，我们对今年海外的信用债市场仍持乐观态度。

**离岸人民币债券继续走强**

近期，人民币汇率再次走强，美元兑人民币中间价上周突破6.10关口；CNH市场流动性宽松持续，周五CNH HIBOR隔夜、7天定盘利率分别报 0.80%及1.18%，一周分别下降13bp和1bp。

受人民币升值和流动性宽松推动，离岸人民币债券继续走强。

从中信离岸人民币债券指数来看，指数平均收益率从两周前的4.57%下滑7bp至4.50%。高低等级债券收益率在过去两周都录得不同程度下降，但低等级债券收益率降幅更大，两周下降15bp至5.46%。

我们追踪的高、低等级债券利差为~226bp，继续维持低位。

**市场研判和投资策略**

2014年国内经济将保持平稳增长，国内企业的信用风险仍属于可控范畴。并且，由于具有流动性优势，新的一年离岸人民币债市相对价值凸显。

一是融资成本的“洼地”。离岸人民币债券的收益率水平全面低于境内债券，预计会有更多的国内企业寻求在海外市场融资。

二是离岸人民币债券多为中短期限债券，受流动性宽松和投资者风险偏好提升的推动，中短久期债券信用利差仍有一定的压缩空间。

三是人民币继续保持强势，汇率因素仍是人民币债券的主要优势之一。

**万科信用分析**

一是该公司为国内龙头房企，在资产规模和销售业绩上均领先于国内同行。

二是经营策略灵活稳健，并具有出色的产品定位和强大的品牌竞争优势。

三是财务实力强，信用资质优良。该公司现金流状况良好，账上现金充裕，融资渠道多元化，具有很强的偿债能力。

综合考虑，万科的中信内部评级为 C3 级别，相当于国内外部评级的 AA+级别。(完)