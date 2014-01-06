《交易视点》中国1月资金面仍趋紧，转债短期可能承压--中信证券

路透北京1月6日 - 中国中信证券最新发布的可转债市场周报认为，1月资金面仍将趋紧，银行股将面临息差收窄的压力，其他蓝筹股机会也不大，转债市场短期可能承压。

投资者可以保留中等仓位，平安、民生转债具有较好的低吸价值，重工转债是博弈军工反弹的投机性品种，中行转债应作为波段操作的交易性品种

**IPO 重启影响下，资金面将阶段性趋紧**

随着年末财政存款的投放，上周资金面趋于宽松，银行间1天/7天回购加权利率收于2.9%/4.7%，交易所7天回购加权利率大幅回落至4.8%。不过，IPO重启影响下，资金面可能很快将重新趋紧。

目前已经有15家企业公布招股说明书，1月8日至10日将有8家企业IPO申购，预计募集资金39亿元。 按平均每家企业IPO冻结资金达到230亿元、 冻结3个工作日计算，1月10日冻结资金将达到1840亿，本周资金面将逐渐趋紧。

后续直到春节之前都是IPO的密集期，预计资金面偏紧状况也将持续。资金面偏紧影响之下，蓝筹股难有趋势性机会。

PMI指数连续两个月的回落、螺纹钢价格自12月中旬以来的连续回落，显示出经济增速出现放缓的迹象，而资金面紧张状况虽然缓解，但后续预期并不乐观。在基本面存在下行方面、资金面未有改观的预期下，蓝筹股短期仍然缺乏机会，成长股特别是新股将成为市场热点。

**转债投资策略**

我们维持此前看法，鉴于 1 月份资金面仍将趋紧，银行股将面临息差收窄的压力，其他蓝筹股机会也不大，转债市场短期可能承压。

投资者可以保留中等仓位，平安、民生转债具有较好的低吸价值，重工转债是博弈军工反弹的投机性品种，中行转债应作为波段操作的交易性品种。

**民生转债：下修博弈可谨慎参与、及时减持**

（1）民生转债近期将触发下修条件，鉴于民生银行一级资本充足率为 8.18%， 资本补充压力较大， 管理层将有较强的动力推出转股价下修议案。由于民生银行股权分散，股东会层面将存在复杂博弈，预计议案最终获得通过的可能性较高，但不排除存在变数。

（2）下修之后，民生转债的转股价值预计在 95-100 元，按照 5% 的转股溢价率，转债价格预计为 100-105 元。

（3）投资策略方面，未来三周下修预期难以证伪，100元以内将获得较强的买盘支撑，投资者可以在100元以内小幅增持。

建议关注两个卖点，一是民生转债反弹至100元以上时，及时获利了结；二是民生转债触发下修后的第十个工作日，如果董事会依然没有宣布下修议案，建议不再等待，即使止损也应卖出。

**中行转债：确定回报无疑，但相对价值不及纯债**

中行转债当前转股溢价率7%，假设正股在2014年上涨12%，转债价格预计只能上涨5%，再加上1.4%的票息，中行转债持有一年的回报为6.4%，投资价值不如纯债。

因此，对交易型机构来说，中行转债没必要长期持有，抓住机会波段操作、及时减持是更优的选择。(完)