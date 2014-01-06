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债券 | 2014年 1月 6日 星期一 15:50 BJT

瑞士央行：2013年全年亏损料达90亿瑞郎，因黄金仓位价值大跌

路透苏黎世1月6日 - 瑞士央行 称，由于所持黄金仓位价值大幅下滑，该央行在2013年恐将转为亏损90亿瑞郎。

瑞士央行称，其黄金持仓价值在去年下滑28%，亏损达150亿瑞郎。央行虽从外汇仓位中获利约30亿瑞郎，且出脱五年前为纾困瑞银 而成立的一笔稳定基金后也挣得超过30亿瑞郎，但这些仍不足以抵销黄金的亏损。

亏损意味着瑞士央行将无法派息给最大股东--瑞士26个地方政府，亦无法派息联邦政府，势必招来政坛挞伐。

瑞士央行将在3月25日公布详细财报。(完) (编译 李婷仪 审校 隋芬)
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