中国债市：资金充裕利率互换续降，准备金例行调整日安然无恙稳信心

路透上海1月6日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周一续降，幅度约在10个基点(bp)。交易员称，今日是年后首个存款准备金例行调整日，资金面并未出现大波动，此前的流动性吃紧预期消除，IRS得以延续跌势。
主要回购加权利率 今日继续下行。交易人士表示，市场短期流动性延续较为宽松状态，隔夜以及七天等期限品种供给充足；但一个月期限资金因跨越春节，价格居高不下，不少机构缺口仍大。
上海一银行交易员表示，IRS连续下行，“主要是因为资金宽松。之前的利率，大伙都觉得高了。”
他同时指出，考虑到隔夜等回购利率跌势较前期有所放缓，IRS单边下行动力也在减弱。不排除近日随资金面波动呈震荡盘整。
上海证券报周一报导援引消息人士称，去年12月四大行新增贷款投放1,800亿元人民币，同期存款大幅增长1.2万亿，而目前市场人士对去年12月全行业新增贷款估计多在6,000亿左右。
公开市场方面，上周央行未进行任何操作，本周一级交易商依旧可上报正/逆回购，和三个月央票需求。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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今日 5.3220/5.4320 5.1850/5.2720 5.2103/5.2923 5.2530/5.3460 5.2400/5.5600
上日 5.3700/5.4843 5.2217/5.3037 5.2463/5.3283 5.3020/5.3923 5.2945/5.5811
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变动 -0.0480/-0.0523 -0.0367/-0.0317 -0.0360/-0.0360 -0.0490/-0.0463 -0.0545/-0.0211
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2013年12月人民币IRS成交的名义本金总额为1,717.86亿元，较11月的2,657亿元减逾三成。(完)
(发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)