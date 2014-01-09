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货币新闻 | 2014年 1月 9日 星期四 09:36 BJT

中国数据：12月CPI同比上涨2.5%，PPI同比下降1.4%--国家统计局

路透北京1月9日 - 中国国家统计局周四公布，12月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.5%，较上月涨幅3%明显回落，路透调查预估中值为2.7%。

统计局并公布，12月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降1.4%，路透预估中值为下降1.3%。

环比来看，12月CPI上涨0.3%，PPI环比持平。

统计局新闻稿还显示，12月CPI中的食品价格同比上涨4.1%，非食品价格同比上涨1.7%。

12月通胀指标如下(同比%):

实际值 中值 区间 前值 上年同期

居民消费价格指数(CPI) 2.5 2.7 2.4 ~ 3.1 3.0 2.5

工业生产者出厂价格指数(PPI) -1.4 -1.3 -1.4 ~ -0.9 -1.4 -1.9

欲览相关路透调查，请点击

欲浏览中国已公布经济指标，请点选 ；数据页面请点选 。(完) (发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
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