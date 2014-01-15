《特写》对抗网络电子游戏冲击，香港传统玩具业“借力打力”

* 智能装置兴起，传统玩具业受冲击

* 玩具业者必须追求创新

* 香港玩具业应创自身品牌，减少依赖OEM

* 国内一孩政策放宽，内销市场潜力庞大

记者 梁慧仪

路透香港1月15日 - 随着智能装置（smart device）近年广泛流行，“小女孩玩洋娃娃，小男孩玩玩具车”的传统观念已被颠覆，两、三岁幼儿纯熟把玩父母智能手机中的游戏早已屡见不鲜，这种情况对玩具业和家长来说，都是巨大的挑战。

由于3岁以下的婴幼童市场由家长主导，加上中国内地开放一孩政策，业界预期该年龄层玩具市场仍会不断增长。但5-12岁孩童的传统玩具市场则受电子产品影响较大，市场正在缩窄且不断变化。

“这几年电子产品对玩具行业有很大影响，小孩子愈来愈早熟，...以前8-10岁的小孩仍会玩玩具枪和兵捉贼游戏，但现在选择太多了。”香港玩具协会主席汤诚正称。

香港玩具厂商会常务副长杨子江亦称，“iphone、ipad真的夺去了不少这年龄层的生意，这是现实。”

在一家著名欧洲玩具公司从事项目管理、育有两名子女的吴女士表示，现年8岁大的儿子几年前曾沈迷于手机游戏，整天要求父母让他玩，不然就发脾气闹情绪，让父母非常苦恼。

“后来我们逐步替他‘戒’，例如今天玩的时间长了，下次就会缩短。又会经常跟他说整天打游戏会变傻子，不晓得跟别人说话，成绩会变差找不到学校读书，...当每个人都这样跟他说，说久了，他就信以为真，就渐渐没有再提出要求了。”吴女士说。

对于现年仅1岁半的女儿，吴女士坦言，为免重蹈覆辙，她乾脆连教育或儿歌类的手机程式也不让女儿接触。

“小孩子刚学说话就拿着手机玩，我觉得是不好的习惯。”她说。

**传统玩具业找寻新出路**

香港玩具制造业多年来居于世界前列，但大多数厂商目前仍以代工（OEM）为主。面对电玩和网络电子游戏的冲击，加上主要生产基地--中国的工资水平不断提高，欧美主要出口市场仍在复苏过程中，港商难以将成本转嫁予买家，令到经营倍加困难。

因此，传统玩具业必须找寻新的出路。业内人士认为，长远来说，港商必须升级转型及积极创新，开拓本身设计和品牌，并尝试开拓中国内销市场。

比如透过应用程式(App)将传统玩具与智能装置结合起来、通过创意行销将玩具的受众扩阔至成人等，都是顺应潮流又可行的方法。

上周四（9日）结束的香港玩具展中有份参展的森游有限公司展出的新产品“兔兔”，就集手机游戏、绒毛玩偶和触控玩具于一身，让玩家透过App饲养小白兔，启发孩子好奇心与创造力。该产品获评为今年香港玩具及婴儿用品大奖的“最佳电子及遥控玩具”。

从事塑胶玩具生产的铿仕实业负责人黄先生表示，尽管电子游戏给小孩子多一个选择，但传统玩具不会被淘汰。

“玩具依赖造型、立体感强及能握在手中把玩。年幼儿童仍然要可触摸，能听到和看到的玩具，实物和在屏幕上看到的影像始终是两回事。”他说。

该公司近年推出“Track Board”的新产品，在硬壳图书内页嵌上路轨，揭开图书后将上了发条的玩具车放上路轨行走，就是一种集传统和创新的产品。

“我们不想放弃原有的市场，所以通过开发新产品这理由来调高定价，令客户觉得你情我愿。”他称。

香港玩具协会的汤诚正则指出，港商要由代工转至发展品牌中间有一段过程，包括投资及建立设计和市场推广团队，尽管困难但好处是肯定的。

“因为代工始终有一天会被（买家）压价到很低，...虽然内销市场要通过不少（产品安全）测试，但香港玩具业有超过60年的制造经验，对品牌和高质素管理积累丰富经验，最重要是踏出第一步。”他说。

杨子江则建议，港商可以通过授权（licensing）将传统玩具与动漫、卡通角色结合，“借力打力”。

例如在美国十分流行的“忍者龟”卡通，面世至今已有30年，一直大受欢迎。去年在美国推出第二季动画后，承接电视节目的热潮刺激其授权产品大卖，拥有“忍者龟”全球独家玩具授权的彩星玩具 更预期2013年度业绩将按年显着增长。

**放宽一孩政策，催生市场潜力**

中国是世界玩具生产大国，全球约3/4的玩具都在中国生产。但以玩具消费量而言，则仍在幼稚园阶段。

研究机构Euromonitor International预测，2012-16年全球婴童玩具零售额年复合增长率为6%，于2016年零售额将达175亿美元。目前欧盟是婴童玩具最大的市场，占全球一半，而美国市场则占四分之一。金砖四国（巴西、俄罗斯、印度和中国）的销售额远远落后于美国和欧盟，只占世界总额的16%。

据2010年中国全国第六次人口普查资料显示，0-14岁少儿人口为2.22亿，而美国2012年底人口约3.15亿。加上中国放宽生育政策，允许夫妇二人其中一人为独生子女者可生育第二胎，这政策预期将对儿童产品市场带来庞大推动力。

中金公司就估计，在新政策放开后，届2020年前每年多出生的婴儿数目将达150万。

杨子江表示，中国人口比美国多几倍，但玩具销售额则远远落后，即使只追平美国的总消费量，市场亦十分可观，问题是如何把握机会。

“玩具很特殊，与各国文化生活息息相关，不能搬字过纸，好像芝麻街（Sesame Street）在美国十分流行，但在大陆市场多年来仍不成功，就是因为（两者）文化格格不入。”他说，中国市场是个试验场，玩具商仍在摸索阶段，但这颇富挑战性。（完） (审校 曾祥进)