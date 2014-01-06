欧元债市：股市走软助推德债上涨，关注欧洲服务业PMI和通胀数据

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
“早盘时段会有意大利和西班牙PMI服务业数据，预计结果将向上，所以我认为二线国家这波涨势可能持续。”
德国公债期货 上涨32个跳动点至139.41，推低10年期德债收益率 2.6个基点至1.92%。
10年期西班牙公债收益率 下滑1.1个基点至3.89%，意大利可比公债收益率 下跌1.6个基点至3.93%。上周受到乐观数据激励，曾在清淡市况中大幅上扬。
经济数据好转，在2014年初始更加支撑了市场信心，但分析师认为，从通胀沉寂的程度来看，欧洲央行周四会议立场仍轻倾向温和。
上周五公布的意大利和西班牙12月制造业数据优于预期，西班牙失业率也下滑。
今日稍晚将公布德国12月通胀数据，这将是央行会议之前的关注焦点。
“预计周四的政策结果不会有改变，除非这些数据结果大大出人意外，”CMC Markets UK首席分析师Michael Hewson说。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李婷仪 审校 高琦)
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
* 市场聚焦法国大选和美国政府支出 * 特朗普称下周将公布减税计划 * 下周财政部将标售880亿美元公债 路透纽约4月21日 - 美债价格周五上涨，因法国周日将进行大选，且 美国没有重大经济数据为市场指引方向。 周二跌至五个月低位后，指标10年期美债收益率在窄幅区间波动，投 资者等待决定价格是否延续升势的催化剂。 民调显示，法国大选第二轮投票可能在中间派独立候选人马克龙与反 欧盟、反移民的国民阵线候选人勒庞之间展开。 “看似市场有点担心本周末的法国大选结果，”BMO Capital Market s利率策略师Aaron Kohli称。 10年期美债 价格升4/32，收益率报2.23%，周二收益率一 度跌至11月10日以来最低的2.165%，且从3月14日触及的2.63%回落。 指标10年期美债收益率升穿2.19%附近的技术阻力位。 最近数周公债价格得到提振，因在疲弱的经济数据发布后，美国联邦 储备理事会(FED/美联储)今年再
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