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债券 | 2014年 1月 6日 星期一 16:21 BJT

欧元债市：股市走软助推德债上涨，关注欧洲服务业PMI和通胀数据

“早盘时段会有意大利和西班牙PMI服务业数据，预计结果将向上，所以我认为二线国家这波涨势可能持续。”

德国公债期货 上涨32个跳动点至139.41，推低10年期德债收益率 2.6个基点至1.92%。

10年期西班牙公债收益率 下滑1.1个基点至3.89%，意大利可比公债收益率 下跌1.6个基点至3.93%。上周受到乐观数据激励，曾在清淡市况中大幅上扬。

经济数据好转，在2014年初始更加支撑了市场信心，但分析师认为，从通胀沉寂的程度来看，欧洲央行周四会议立场仍轻倾向温和。

上周五公布的意大利和西班牙12月制造业数据优于预期，西班牙失业率也下滑。

今日稍晚将公布德国12月通胀数据，这将是央行会议之前的关注焦点。

“预计周四的政策结果不会有改变，除非这些数据结果大大出人意外，”CMC Markets UK首席分析师Michael Hewson说。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李婷仪 审校 高琦)
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