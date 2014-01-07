台湾经济指标预测--1月7日至2月20日

离岸人民币：离岸债券流动性充裕且利率在低位，是发行好时机--花旗高管
路透北京5月5日 - 中国“一带一路”峰会召开在即，中国企业海外融资再受关注。美国花旗集团联席主管亚太区固定收益资本市场部董事总经理邱志明表示，目前离岸债券流动性充裕，且信贷利差和利率均处低位，是考虑发行离岸债券的好时机。
以下为台湾近期预定公布的经济数据: *1月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 *1/7 1600 出口 12月 -1.40% 0.0% *1月20日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/20 1600 外销订单 12月 -- +0.8% 1/22 0830 季调失业率 12月 -- 4.15% 1/23 1600 工业生产 12月 -- -0.12% 1/24 1610 M2年增率 12月 -- +6.05% *1月27日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 *1/29 0830 GDP年增率 第四季 -- +1.66% (概估值 ) *2月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 *2/6 1610 外汇存底 1月底 -- 4,168.11亿美元 *2/6 0830 消费者物价 1月 -- +0.33% 指数(CPI) *2月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/20 1610 经常帐 第四季 -- 顺差149.1亿美元 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- -- 重贴现率 第一季 -- 1.875% 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
路透北京5月5日 - 中国“一带一路”峰会召开在即，中国企业海外融资再受关注。美国花旗集团联席主管亚太区固定收益资本市场部董事总经理邱志明表示，目前离岸债券流动性充裕，且信贷利差和利率均处低位，是考虑发行离岸债券的好时机。
加州斯坦福--胡佛货币政策研讨会，主题为货币政策的结构基础。与会嘉宾包括：芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯、波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦、圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德、FED副主席费舍尔。
台湾将于下周一公布4月出口数据，料显示连续第七个月增长，而且尽管动能可能放缓，但应该会预示经济复苏仍在继续。(完) (编译 陈宗琦/刘秀红；审校 张若琪/王颖)