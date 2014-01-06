《焦点》欧元区货币市场利率回落，暂时缓解ECB放宽政策压力

* Eonia从年底0.446%的高位回落至0.152%

* 预计ECB能够接受当前利率水平

* Eonia利率今年稍晚可能再度上涨

路透伦敦1月3日 - 欧元区货币市场利率去年底跳涨后于新年伊始大跌，已经缓解欧洲央行(ECB)进一步宽松货币政策的压力，但未来几个月利率仍可能重拾上升趋势。

欧元无担保之加权平均隔夜利率(Eonia) 是欧元区银行间隔夜拆借利率的均值。该利率通常波动不大，但本周表现却不同于往常。

由于流动性清淡迫使银行为资金支付高价，Eonia在2013年底飙升至0.446%的两年高位，之后在市场恢复正常时回落至0.152%。

每到年底最后一个交易日，由于银行需满足年底现金目标而且流动性稀缺，Eonia通常都会大幅走高。但2013年所达到的高点，几乎是欧洲央行官方再融资利率0.25%的两倍；再融资利率是欧洲央行向商业银行出借资金的利率。

这让人担忧2014年Eonia可能升至高于往年的水平，尽管欧洲央行向银行体系大量注资将隔夜利率拉到极低水平，从而帮助欧元区从债务危机中复苏。

货币市场利率上升，实际上会导致货币环境收紧，欧洲央行只在去年11月降息放松过货币环境。市场利率若持续上升，恐怕会威胁到经济复苏。

对于ECB避免破坏性通缩并推动通胀升向目标位的愿景而言，刺激经济成长至关重要。增长加强也能帮助意大利和西班牙等信贷评等较低的国家削减整体债务，并结束欧元区危机。

**暂时可能不会回应**

如果Eonia保持0.15%左右，应该不会给ECB造成多少不安，因为这大致位于再融资利率和存款利率的中点水平；存款利率是银行将多余现金存在央行能拿到的隔夜利率。

分析师说，如果这样的话，欧洲央行决策者下周开会时将可维持官方利率不变，除非周二将发布的数据显示12月通胀大跌。

RBS的利率策略师Harvinder Sian说，“他们不会扣动扳机，但他们或许不太能容忍过高的利率水平。”

分析师指出，不应忽视去年底Eonia的飙升。2012年该利率曾升至0.13%，但到2013年1月2日已回落至0.06%，远低于当前水平。

目前利率高出许多，一定程度上是因为银行提早偿还了部分从欧洲央行借来的廉价资金。欧洲央行于2011年底和2012年初的债务危机顶峰时期，通过长期再融资操作向银行提供了超过1兆(万亿)欧元的三年期危机贷款。

银行向ECB还款，导致银行体系在日常运作之外的多余现金减少，从2012年3月时的8,000亿欧元减少到去年底的约2,750亿欧元。

银行的还款动作料将持续，那么银行体系的富余现金越少，银行需要从其他银行拆借资金的可能性就越高，从而推升货币市场利率。

另外由于欧洲央行今年将对银行开展资产质量审查，银行目前尤其想争相展现自己对ECB贷款的依赖减轻，并有能力从市场筹资更多资金。

一些分析师说，银行希望年底资产负债表上能有更多流动性，以因应审查，可能也是Eonia大涨的一个原因。

由于银行争夺现金，12月30日欧洲央行只需从银行系统收回1,048亿欧元，而通常每周的资金回收规模是1,785亿欧元。

这种收回流动性的操作是为抵消ECB在证券市场计划(SMP)下向银行体系注入的资金。在欧债危机刚开始时，ECB即通过SMP开始在债券市场上购债。

上述操作是为了打消区内国家尤其是德国的顾虑，即SMP可能拉高通胀，并导致ECB直接为政府预算赤字融资。未来几周这种操作预计会全面重启。

德国商业银行的利率分析师Benjamin Schroeder说，预计2014年市场利率还会再涨，但他认为欧洲央行不会作出回应，因为经济复苏或可容忍较紧的货币环境。不过他说，今年稍晚关于ECB进一步放宽政策的揣测可能升温。

Sian称ECB拥有诸多选项，可以暂停收回SMP资金、把要求银行持有的最低准备金规模减少一半，或者是以新的长期再融资操作方式提供更多资金。(完) (编译 隋芬; 审校 白云)