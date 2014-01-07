台湾货币市场：1月7日及本提存期资金预期变化一览表

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透台北1月7日 - 台湾货币市场周二和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
**宽松因素：
--央行存单到期1,318亿台币。
**紧缩因素：
--央行料发行存单。
-------------------------------------------------------
(本提存期)
宽松因素：
--央行存单到期3兆(万亿)5,776.6亿台币 ：(单位：亿台币)
1/08 829.00
1/09 730.00
1/10 977.85
1/13 6,204.20
1/14 4,210.50
1/15 1,724.00
1/16 3,969.00
1/17 947.00
1/20 2,104.80
1/21 863.00
1/22 644.30
1/23 3,368.50
1/24 3,604.40
1/27 3,968.30
1/28 1,600.75
1/29 31.00
--公债还本付息922.6850亿台币
1/09 102甲1期1息 5.5000亿台币
1/12 99甲1期4息 7.0000亿台币
1/13 100甲2期3息 13.8125亿台币
1/15 102甲2期1息 7.0000亿台币
1/18 89甲7期14息 31.2500亿台币
1/20 101甲2期2息 13.0000亿台币
1/21 98甲1期本金 800.0000亿台币
1/21 98甲1期5息 7.0000亿台币
1/22 88甲3期15息 14.1225亿台币
1/28 99甲2期4息 13.5000亿台币
1/28 102甲3期1息 10.5000亿台币
--月底军公教薪饷拨款。
紧缩因素：
--1/13：发行两年期央行定存单，预计金额100亿台币，10日标售。
--1/14：发行财103-2期182天期国库券，预计金额250亿台币，13日标售。
--1/17：发行103/1期两年期公债，预计金额350亿台币，14日标售。
--1/20：发行103/2期五年期公债，预计金额400亿台币，15日标售。
--1/29：发行103/3期20年期公债，预计金额300亿台币，24日标售。
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
--农历年关前资金偏紧。
*表新增。 (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。