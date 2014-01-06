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债券 | 2014年 1月 6日 星期一 17:51 BJT

意大利经济：政治稳定是经济发展的关键因素--经济财政部长萨柯曼尼

路透米兰1月6日 - 报纸la Repubblica周一援引意大利经济财政部部长萨柯曼尼的话报导称，意大利需要政治稳定性来推动经济成长，并实现债券收益率进一步下降。

经济数据改善，在上周帮助提振意大利和西班牙公债。两国公债收益率较可比德债收益率差跌破200个基点，为2011年中以来首次。

不过萨柯曼尼对该报表示，西班牙公债收益率下跌幅度要超过意大利公债，因前者政治局势更加稳定。

意大利指标10年期公债 收益率周一报3.93%。西班牙 报3.89%。

“政治稳定性是关键：这是每个人都必须理解的事情。”萨柯曼尼说。(完) (编译 洪曦; 审校 杜明霞)
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