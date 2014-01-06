《全球汇市》日圆从低点反弹，因全球股市下滑

美联储将在周三公布12月政策会议纪录。美联储在该次会议上决定开始缩减刺激力道，将每月购债规模减少100亿美元至750亿美元。会议纪录可望暗示美联储进一步缩减刺激规模的时间点和步调。
周五将迎来美国12月非农就业报告，该报告或会暗示国内就业增长是否已足以令美联储继续缩减资产购买。
本月底即将离职的美联储主席贝南克对未来几季的美国经济展望给出乐观评估。但他重申美国经济复苏整体来看“明显仍不全面”，淡化了房屋市场、金融市场和财政政策的正面迹象。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3609 1.3587 +0.16 -0.99 1.3745
美元/日圆 104.57 104.82 -0.24 -0.69 105.30
欧元/日圆 142.32 142.41 -0.06 -1.60 144.63
美元/瑞郎 0.9043 0.9049 -0.07 +1.29 0.8928
英镑/美元 1.6375 1.6413 -0.23 -1.09 1.6556
美元/加元 1.0631 1.0632 -0.01 +0.10 1.0620
澳元/美元 0.8943 0.8943 +0.00 +0.34 0.8913
新西兰元/美元 0.8261 0.8271 -0.12 +0.67 0.8206
欧元/瑞郎 1.2307 1.2300 +0.06 +0.29 1.2271
欧元/英镑 0.8310 0.8274 +0.44 +0.16 0.8297
欧元/瑞典克朗 8.8757 8.8632 +0.14 +0.32 8.8474
美元/挪威克朗 6.1788 6.1454 +0.54 +1.85 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 朱晓军；审校 高琦)