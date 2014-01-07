台湾债市：102/11期借券成交30.81亿台币，加权平均利率0.5895%

路透台北1月7日 - 台湾柜台买卖中心公布，周二等殖成交附条件交易行情相关借券细 节如下： 期别 成交值 最高利率 最低利率 加权平均利率 可交易余额 上日余额 102/11 30.81 0.5900 0.5800 0.5895 119.5 117.0 102/10 35.89 0.5900 0.5800 0.5893 341.5 341.5 注：约定天数为一天借券成交值单位为亿台币，利率单位为%。(完)