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亚洲 | 2014年 1月 7日 星期二 17:09 BJT

台湾债市：103/2期五年公债中，证券业买超24.5亿

路透台北1月7日 - 台湾柜台买卖中心周二公布，债券等殖成交系统中，10年公债102/10 交
易资料如下：(单位：亿台币)

    五年公债103/02 交易资料如下：(单位：亿台币)
       业别      买进      卖出   买卖超金额
     银行业     12.00     34.50       -22.50
     票券业      0.50      2.50        -2.00
     证券业     32.50      8.00       +24.50
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