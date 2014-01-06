更新版 1-台湾货币市场：提存期首日资金平稳宽裕，短票开始承做跨年交易

* 提存期首日资金平稳充裕

* 新钞开始发放至银行，关注周转金需求

* 票券商开始承做跨年短票交易 (新增拆款市场收盘报价及存单发行细节)

记者 高洁如

路透台北1月6日 - 台湾银行间短率周一大致平稳。提存期首日货币市场的资金水位仍旧平稳宽裕，而各银行为因应过年的新钞提领，也开始作业，估计愈接近农历年关，银行的周转金需求可能上扬。

资调人士表示，提存期才开始，银行间资金调度灵活度上升，需求方面则仍略显不足。值得注意的是，台银目前已开始安排不少银行新钞提领作业，而短票方面，在银行间估计本提存期资金仍可望平稳之下，不少银行开始承做跨过农历年的短票，显见资金情势仍将充裕。

〞期初还是老样子，钱一定是多的，需求还可以，我(拆出)都有续。〞一位大型银行资金调度人士表示。

今年除夕在1月30日，股市在1月27日封关，28-29日无市场交易，仅办理交割作业。货币市场年关前最后一个交易日则为1月29日。

他们也表示，为了因应今年过年的民众领新钞作业，自上周开始，台湾银行已陆续安排各个银行领新钞的作业流程。以目前充裕的资金水位来看，今年年关的资金水位应能顺利过关，在过年前一-二周可能出现周转金偏低之下的拆借需求，积数倒不致于短缺。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%，略高于上日的0.386%。今日区间在0.295-0.400%，同上日；一周拆款利率在0.380-0.420%，也同上日。

**跨年短票开始承做**

至于短票市场方面，交易人士指出，今日提存期才刚开始，目前才开始承做跨年的短票交易，而目前也已有不少的银行表达愿意承做跨年的短票。

〞今天才开始跨，情况还蛮好的。〞一位大型票券商交易员表示。

落点在农历年前的短票利率大约在0.60-0.61%、跨年短票利率在0.62-0.63%。大致同于上交易日。

台湾央行今日存单到期4,358.15亿台币，存单发行金额4,358.3亿台币，存单发行余额增0.15亿 。

本周央行存单到期总额为8,213亿台币，本周余日的存单落点为：周二1,318亿、周三829亿、周四730亿及周五977.85亿。

拆款中心 资料显示，周一超额准备为负152亿台币，累计超额准备为1,582亿，加计前期1%的超额准备为2,539亿台币。

**债券RP利率持稳**

债券市场附买回(RP)成交利率持稳。月初资金回流明显，投信与银行买票需求不小，不过本提存期有农历春节钱关要过，RP利率难以走低。

市场人士指出，旬初资金还是宽裕，上半月RP利率应该会维持在既有区间并向低档靠拢。但第三、四周起，银行为让民众换新钞，会积压库存现金让周转金变少，届时将影响买票需求，影响券商资金调度。

“我10几天的公司债RP做在0.50-0.55%，高于三天的0.48-0.50%，就是为了农历年关。”一位大型票券商交易员称。

另一大型证券商交易员则称，试图引导投信跨过农历年关，不过没能成功。主要因为银行有收受跨年定存，这也导致跨年公司债RP较年内的0.66%走高1个基点。

证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间0.56-0.57%；一个月公司债RP利率主要交投在0.66-0.67%，以上成交利率皆持平于上日。