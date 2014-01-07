《马年展望》服贸协议过关后两岸金融三会有望马不停蹄

* 马年两岸金融三会仍将是亮点

* 金银会、金证会料先登场，金保会压轴

* 央行副总裁马年有望出马赴陆洽谈SWAP

* 年底大选有望助推金融政策利多

记者 詹静宜/高洁如

路透台北1月7日 - 两岸金融三会--金银会、金证会及金保会在2013年首度全面召开，但纳入诸多利多政策的两岸服务贸易协议却卡在台湾立法院尚未过关；不过金管会主委有信心马年金融三会不停歇，上半年两岸金银会及金证会工作会议将先行做好台下工夫，随时做好正式登台准备。

金管会主委曾铭宗对路透表示，两岸金证二会工作会议将陆续展开，主轴将放在协商陆企T股(来台第一上市)的部分，金银会上半年也将展开工作会议，正在准备谈判的项目，等一切谈定后地点、时间才会出来。

“两岸服务贸易协议没过关，谈什么都太早、也不好谈。”他说。

金管会内部定调，待两岸服务贸易协议过关再行讨论两岸金融三会进程，上半年将先展开金银四会及金证二会的工作会议，也就是所谓的会前会。金证二会主轴定调洽商T股上市及落实RQFII(人民币合格境外机构投资者)等政策，金银四会则将争取国银大陆扩点的利好措施。

至于金保会则因是去年两岸金融三会的最后一棒，相较于金证会及金银会时程安排上较显宽裕。

目前金银会--“两岸银行监理平台会议”已召开过三回，前面两会皆是半年一次，上次则在去年4月，让间距拉长至逾一年；至于金证会--“两岸证券监理平台会议”与金保会--“两岸保险监理平台会议”则是2013年才展开首次会谈，时间点分别为去年的1月及10月。

两岸在2013年6月签署服务贸易协议，至今尚在台湾立法院审查中，其中大陆对台湾的金融产业开放承诺因而受到拖累，包括金银会及金证会等利多政策。不过台湾执政党不愿服贸协议无限期拖延的态度明显，外界一般预料今年第一季底前，立法院可望以执政党的绝对多数席次优势通过议案。

**金银会金证会争先，金保会压轴**

2013年两岸金融三会连番登场带动金融股表现强劲，台湾金融保险类指数 已冲破一千点大关，创自2011年8月初以来高位。2014年两岸金融三会卡在两岸服贸协议令时程增添变数，但仍旧有望顺利登场，可望引领金融股再创新高。

现阶段金证会及金银会对会前会的安排较为积极。两位金管会不愿具名官员指出，金银会上半年将进入工作会议的筹划阶段，接下来要谈福建省异地支行等扩点政策落实；金证会尚待两岸服务贸易协议过关后马上谈，毕竟还要商讨上次金证会政策落实的问题。

“(金银会、金证会)谁先谈好，谁先谈!”其中一位金管会官员说。

现时有意争取福建异地支行扩点的包括：第一金控 旗下的第一银行、彰化银行 、合库金控 旗下的合库商银，及华南金控 旗下的华南银行，皆已送件金管会申请中，将会同央行审查。

上述官员认为，目前国银在大陆仍是处于扩点的阶段，且皆以子行为扩点目标，毕竟子行可在全中国扩展业务，因此大部分国银都以子行作为基础、分行就当成卫星舰队。

至于两岸参股部分，该官员强调，国银倾向去开拓市场，参股反而须要慢慢着墨，且因服务贸易仍搁置立法院，尚无实施后状况可参考。

前银行公会理事长、现任华南金控董事长刘灯城就说，两岸金融往来越来越开放，大陆对台开放幅度越大越有利，包括第二家大陆分行设立及试验区细则尽快出炉，并希望加大对台开放幅度。

五位熟悉情况的消息人士去年10月底透露，台资银行申设中国大陆第二家分行陆续获中国银监会通知送件，包括国泰金控 、合库金、土地银行、第一金、华南金和彰化银行旗下银行均已可送件申请第二家分行。

**两岸保险往来重头戏--金保会、人民币保单**

马年两岸保险业务往来重头戏有二：包括金保二会、传统人民币保单。台湾寿险公会理事长许舒博表示，1月中旬将召开一个业务小组，针对投资部份、业务部分着手进行马年业务规划，其中包括两岸保险业务往来。

不过他也直言，“两岸服贸不过就不用谈了。”

许舒博认为，两岸服务贸易协议尚未闯关成功，金保二会可能静待服贸协议有进一步的结果再展开下一步安排，现阶段寿险业者最关注的问题仍为“532条款”，以及赴陆合组寿险公司单一合资对象及持股各半的规范一定要打破，不然未来很多公司经营会出现问题。

台湾寿险业赴陆发展受限于“532条款”紧箍咒，包括寿险业总资产达50亿美元、成立满30年及成立代表处满两年，目前只有少数几家符合资格。

此外，金管会去年底宣布开放传统人民币保单业务，初期采取销售量管控，且各家保险公司的第一张传统人民币保单将采核准制，发布后即可送件申请。

金管会保险局官员对路透表示，截至目前收到七家保险业者递件申请，其中包括中国人寿 ，国泰金控旗下国泰人寿、新光金控 旗下新光人寿、富邦金控 旗下富邦人寿、中信金控 旗下中国信托人寿等，预计第一季即可开卖。

**央行副总裁有望出马赴陆洽谈SWAP**

在两岸央行的业务交流合作上，2014年各方仍乐观预期两岸货币互换(SWAP)协议能够有所突破。若此协议能顺利签订，不仅有利台湾离岸人民市场的金融稳定，确保流动性安全无虞，也更象征两岸货币当局在金融业务合作的新里程碑。

〞货币互换协议一旦签订，将具稳定台湾的金融市场心理安定的作用，〞一位台湾央行官员表示，一旦台湾境内的人民币流动性不足，央行即拥有挹注流动性的资源。

台湾央行总裁彭淮南原曾表示，去年底前台湾央行副总裁有望赴陆洽谈两岸本币互换协议一事。然在去年12月底理监事会议上，彭淮南表示尚未成行，待今年过完农历年后才有机会。另据一位央行不愿具名的人士透露，由于货币互换协议法律地位高于先前的金融合作备忘录(MOU)，因此双方仍有政治层面的问题需要解决。

另一位央行官员则表示，不只台湾，目前全球很多地区货币政策当局正积极与中国央行签订本币互换协议。以英国为例，该国其实已有汇丰和渣打二家在中国发展顺利的国际银行，已足以支应人民币在英国的流动性。但该国央行与中国央行仍在2013年6月间签订了为期三年、额度2,000亿人民币的本币互换协议。

截至2013年底，全球已有23个国家/地区和中国央行签订双边本币互换协议。根据中国央行货币政策执行报告，至第三季为止，2013年中国与境外货币当局签署的双边本币互换共7,680亿元人民币，实际动用了近135亿。

依此数据计算，全球货币当局实际动用本币互换的比例仅有1.76%，这与人民币国际化的脚步快慢有关，但也显见本币互换在实际运用层面上仍然滞后。

针对目前本币互换实际动用比例低的情况，上述第二位央行官员认为，〞SWAP本来就备而不用，...人民币在境外的用途来看，目前没有这么迫切。但一旦人民币成为国际间主要的流通货币，就不一样了 。〞

**年底大选有助金融政策推陈出新**

分析师认为，两岸金融三会召开前，市场预期心理浓厚，皆可为金融股加分不少，加以年底事逢台湾“七合一”大选，其中包括六都首长选举，市场期待财经部会释出更多向好政策。

中国信托投信协理王源锦表示，两岸金融三会召开前都会有所谓的预期心理，现在走出台湾对金融业是最大帮助，中国市场腹地大、利差大，尤其利差大对台湾金融业获利助益较多，且业者因应政策利多亦会进行策略并购、异业结盟，此皆有助于拉抬金融股。

“年底有七合一选举，也算是总统选举的前哨战，选前还是会持续释放利多!”元富投顾金融产业分析师梁立人说。

他认为，金管会此前已积极释出利多政策，包括开放现股当冲、国际证券业务分公司(OSU)业务、人民币保单及保险业海外投资松绑等，今年底正逢七合一大选，预料选前还是会持续释放利多。