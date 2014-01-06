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债券 | 2014年 1月 7日 星期二 01:22 BJT

表格：美国财政部标售三个月国库券得标利率0.055%，投标倍数为4.85

路透华盛顿1月6日 - 美国财政部称，其三个月期国库券的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.055 中值 0.050 低值 0.030 投资 0.056 价格 99.986097 高值得标比率 53.71% 投标倍数 4.85 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 28,000,198,600 总投标 135,774,743,600 竞争性投标得标 27,382,055,000 非竞争性投标得标 468,143,600 FED附加 0 发行细节 发行日 2014/01/09 到期日 2014/04/10 CUSIP码 912796CG2 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选 (编译 李军; 审校 利棣儿)
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