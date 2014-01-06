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债券 | 2014年 1月 7日 星期二 01:22 BJT

表格：美国财政部标售六个月国库券得标利率为0.080%，投标倍数为4.84

路透华盛顿1月6日 - 美国财政部称，其六个月期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.080 中值 0.075 低值 0.060 投资 0.081 价格 99.959556 高值得标比率 43.40% 投标倍数 4.84 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 26,000,647,800 总投标 125,879,987,800 竞争性投标得标 25,006,035,000 非竞争性投标得标 393,612,800 FED附加 0 发行细节 发行日 2013/01/09 到期日 2014/07/10 CUSIP码 912796DH9 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选 (编译 利棣儿; 审校 李军)
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