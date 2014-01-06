《美国上市公司业绩公布日程表》--1月7日至1月14日

汤森路透1月6日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司。每股盈余(EPS)单位为美元。
公布时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期
EPS 数目 EPS
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1月7日 AMC Q1 2014 美光(Micron Technology) 0.44 31 -0.27
1月8日 Q3 2013 Bed Bath & Beyond Inc. 1.15 24 1.03
1月8日 BMO Q1 2014 孟山都(Monsanto Company) 0.64 21 0.62
1月8日 BMO Q3 2014 Constellation Brands, Inc. 0.91 11 0.63
1月9日 AMC Q4 2013 美国铝业(Alcoa Inc.) 0.05 17 0.06
1月9日 BMO Q1 2014 Family Dollar 0.69 27 0.69
1月14日 12:00 Q4 2013 摩根大通(JPMorgan Chase & Co.) 1.32 27 1.39
1月14日 AMC Q2 2014 Linear Technology 0.45 11 0.40
1月14日 13:00 Q4 2013 富国银行(Wells Fargo) 0.98 32 0.92
如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 李爽 审校 徐文焰)