南非汇市：兰特对美元创五年新低后反弹，但走势仍脆弱

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
路透约翰内斯堡1月6日 - 南非兰特兑美元周一创五年新低，但之后反弹，不过随着美联储缩减货币刺激举措，兰特跌幅可能扩大。
兰特和印度卢比等新兴市场货币2013年大幅下跌，因投资者开始预期美联储缩减购债计划。
据路透数据，周一兰特 触及10.7360的日低，这也是2008年11月以来低位，不过之后略微反弹，1541GMT时报10.6440，较周五收盘价升0.2%。
“兰特12月走势略显艰难，1月形势可能也不会太好，”Bidvest Bank首席交易员Ion de Vleeschauwer表示。
“这都与美联储政策立场以及其今年缩减购债幅度可能增加有关，”他说，并补充称兰特应在10.8000寻获支撑。
政府公债周一略微走软，2026年和2015年到期政府公债收益率(殖利率) 均上升1个基点，分别报8.285%和6.22%。(完)
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路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
* 市场聚焦法国大选和美国政府支出 * 特朗普称下周将公布减税计划 * 下周财政部将标售880亿美元公债 路透纽约4月21日 - 美债价格周五上涨，因法国周日将进行大选，且 美国没有重大经济数据为市场指引方向。 周二跌至五个月低位后，指标10年期美债收益率在窄幅区间波动，投 资者等待决定价格是否延续升势的催化剂。 民调显示，法国大选第二轮投票可能在中间派独立候选人马克龙与反 欧盟、反移民的国民阵线候选人勒庞之间展开。 “看似市场有点担心本周末的法国大选结果，”BMO Capital Market s利率策略师Aaron Kohli称。 10年期美债 价格升4/32，收益率报2.23%，周二收益率一 度跌至11月10日以来最低的2.165%，且从3月14日触及的2.63%回落。 指标10年期美债收益率升穿2.19%附近的技术阻力位。 最近数周公债价格得到提振，因在疲弱的经济数据发布后，美国联邦 储备理事会(FED/美联储)今年再
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