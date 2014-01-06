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债券 | 2014年 1月 7日 星期二 06:56 BJT

南非汇市：兰特对美元创五年新低后反弹，但走势仍脆弱

路透约翰内斯堡1月6日 - 南非兰特兑美元周一创五年新低，但之后反弹，不过随着美联储缩减货币刺激举措，兰特跌幅可能扩大。

兰特和印度卢比等新兴市场货币2013年大幅下跌，因投资者开始预期美联储缩减购债计划。

据路透数据，周一兰特 触及10.7360的日低，这也是2008年11月以来低位，不过之后略微反弹，1541GMT时报10.6440，较周五收盘价升0.2%。

“兰特12月走势略显艰难，1月形势可能也不会太好，”Bidvest Bank首席交易员Ion de Vleeschauwer表示。

“这都与美联储政策立场以及其今年缩减购债幅度可能增加有关，”他说，并补充称兰特应在10.8000寻获支撑。

政府公债周一略微走软，2026年和2015年到期政府公债收益率(殖利率) 均上升1个基点，分别报8.285%和6.22%。(完)

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