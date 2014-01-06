拉美汇市：阿根廷披索和智利比索下跌，其他拉美货币近持平

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
路透里约热内卢1月6日 - 阿根廷披索和智利比索下跌，但其他拉美货币基本持平，投资者等候美国公布更多的数据，以研判美国撤出刺激政策的速度。美国服务业活动指数意外下降，带来一些对美联储将在更长时期维持刺激政策的希望。
美联储削减购债步伐的不确定性令美国10年期公债收益率保持在3%附近，打压了投资者对高收益、风险较高的新兴市场资产的偏好。
阿根廷披索兑美元 跌1.63%报10.4600。
智利比索兑美元跌0.5%报532.10，因铜价跌至12月24日以来低点，数据显示中国服务业成长减速予以冲击。中国占全球铜需求的40%左右。
巴西雷亚尔兑美元 下滑0.1%，对该国2014年财政和经济表现的担忧令投资者审慎观望。
穆迪周一称，如果巴西2014年上半年经济状况令人失望，其可能在今年晚些时候调降巴西评级展望。
分析师还表示，巴西央行将外汇干预计划减半后，雷亚尔更易于下跌。
墨西哥披索兑美元 升0.15%报13.0785，连续第二天上扬。(完)
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(编译 李爽 审校 侯向明)
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
* 市场聚焦法国大选和美国政府支出 * 特朗普称下周将公布减税计划 * 下周财政部将标售880亿美元公债 路透纽约4月21日 - 美债价格周五上涨，因法国周日将进行大选，且 美国没有重大经济数据为市场指引方向。 周二跌至五个月低位后，指标10年期美债收益率在窄幅区间波动，投 资者等待决定价格是否延续升势的催化剂。 民调显示，法国大选第二轮投票可能在中间派独立候选人马克龙与反 欧盟、反移民的国民阵线候选人勒庞之间展开。 “看似市场有点担心本周末的法国大选结果，”BMO Capital Market s利率策略师Aaron Kohli称。 10年期美债 价格升4/32，收益率报2.23%，周二收益率一 度跌至11月10日以来最低的2.165%，且从3月14日触及的2.63%回落。 指标10年期美债收益率升穿2.19%附近的技术阻力位。 最近数周公债价格得到提振，因在疲弱的经济数据发布后，美国联邦 储备理事会(FED/美联储)今年再
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