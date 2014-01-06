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债券 | 2014年 1月 7日 星期二 07:23 BJT

拉美汇市：阿根廷披索和智利比索下跌，其他拉美货币近持平

路透里约热内卢1月6日 - 阿根廷披索和智利比索下跌，但其他拉美货币基本持平，投资者等候美国公布更多的数据，以研判美国撤出刺激政策的速度。美国服务业活动指数意外下降，带来一些对美联储将在更长时期维持刺激政策的希望。

美联储削减购债步伐的不确定性令美国10年期公债收益率保持在3%附近，打压了投资者对高收益、风险较高的新兴市场资产的偏好。

阿根廷披索兑美元 跌1.63%报10.4600。

智利比索兑美元跌0.5%报532.10，因铜价跌至12月24日以来低点，数据显示中国服务业成长减速予以冲击。中国占全球铜需求的40%左右。

巴西雷亚尔兑美元 下滑0.1%，对该国2014年财政和经济表现的担忧令投资者审慎观望。

穆迪周一称，如果巴西2014年上半年经济状况令人失望，其可能在今年晚些时候调降巴西评级展望。

分析师还表示，巴西央行将外汇干预计划减半后，雷亚尔更易于下跌。

墨西哥披索兑美元 升0.15%报13.0785，连续第二天上扬。(完)

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(编译 李爽 审校 侯向明)
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