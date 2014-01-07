全球金融：美国法官判罚RBS日本投行5,000万美元，因涉操纵LIBOR

路透1月6日 - 苏格兰皇家银行 旗下的一个日本投资银行部门周一遭罚5,000万美元，此前该部门在操纵指标伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)上认罪。

RBS Securities Japan Ltd去年4月12日提出答辩，这是RBS以6.12亿美元了结刑事及民事调查的一部份。因涉嫌操纵利率，RBS受到美国、英国及日本当局的调查。

在12月31日向美国政府提出的法院联合申报文件中，RBS Securities Japan称至少从2006年至2010年，该公司的部份交易商寻求推动向LIBOR有利其交易部位的方向变化。主管当局表示，这些交易商以此来通过牺牲交易对手权益来获利。

申报文件指出，调查发现约有20名的RBS交易员在提交日圆及另一种货币的LIBOR报价时行为不当，其中RBS Securities Japan有四名交易员涉案。该日本事业表示，愿为其员工的不当行为负责。

全球有十多家的银行及经纪商因涉嫌操纵LIBOR而受到调查。其中巴克莱 、ICAP Plc 及瑞银集团 均已和美国当局和解。(完)