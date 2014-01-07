全球金融：美国法官判罚RBS日本投行5,000万美元，因涉操纵LIBOR

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透1月6日 - 苏格兰皇家银行 旗下的一个日本投资银行部门周一遭罚5,000万美元，此前该部门在操纵指标伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)上认罪。
RBS Securities Japan Ltd去年4月12日提出答辩，这是RBS以6.12亿美元了结刑事及民事调查的一部份。因涉嫌操纵利率，RBS受到美国、英国及日本当局的调查。
在12月31日向美国政府提出的法院联合申报文件中，RBS Securities Japan称至少从2006年至2010年，该公司的部份交易商寻求推动向LIBOR有利其交易部位的方向变化。主管当局表示，这些交易商以此来通过牺牲交易对手权益来获利。
申报文件指出，调查发现约有20名的RBS交易员在提交日圆及另一种货币的LIBOR报价时行为不当，其中RBS Securities Japan有四名交易员涉案。该日本事业表示，愿为其员工的不当行为负责。
全球有十多家的银行及经纪商因涉嫌操纵LIBOR而受到调查。其中巴克莱 、ICAP Plc 及瑞银集团 均已和美国当局和解。(完)
(编译 张明钧; 审校 张涛)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。