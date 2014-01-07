《焦点》叶伦提名获参议院批准，美联储迎来新掌门

“她是一个很强势的人，但也乐于倾听他人的意见，而且善于学习，”William R. Rhodes Global Advisors的总裁Bill Rhodes表示，“我认为外界可能低估了她的能力。”Bill Rhodes亦曾担任过花旗集团的资深副董事长。

由于奥巴马第二个任期已开始一年，叶伦出任美联储主席的提名获得通过，意味着他在最后这个总统任期结束后仍将具有对经济政策的影响力。

背景资料：叶伦主要基本情况

背景资料：叶伦对五大关键议题的看法

背景资料：叶伦将面临的政策挑战

尽管美联储去年12月决定缩减购债规模并制订了行动路线图，但叶伦治下的美联储仍将有充足的回旋余地。如果经济复苏停滞，她可以等一等再进一步削减购债；如果就业市场意外强劲，她也可以加快削减步伐。

预计奥巴马将提名前以色列央行总裁费舍尔(Stanley Fischer)接替叶伦担任美联储副主席。费舍尔是美籍以色列人。

但他还至少需要找人填补美联储七人理事会中的两个空缺。一个是美联储理事杜克8月离任后留下的空位，另一个是预计拉斯金不久后赴财政部就职将产生的空位。(完)