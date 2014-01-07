《焦点》叶伦提名获参议院批准，美联储迎来新掌门

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
“她是一个很强势的人，但也乐于倾听他人的意见，而且善于学习，”William R. Rhodes Global Advisors的总裁Bill Rhodes表示，“我认为外界可能低估了她的能力。”Bill Rhodes亦曾担任过花旗集团的资深副董事长。
由于奥巴马第二个任期已开始一年，叶伦出任美联储主席的提名获得通过，意味着他在最后这个总统任期结束后仍将具有对经济政策的影响力。
背景资料：叶伦主要基本情况
背景资料：叶伦对五大关键议题的看法
背景资料：叶伦将面临的政策挑战
尽管美联储去年12月决定缩减购债规模并制订了行动路线图，但叶伦治下的美联储仍将有充足的回旋余地。如果经济复苏停滞，她可以等一等再进一步削减购债；如果就业市场意外强劲，她也可以加快削减步伐。
预计奥巴马将提名前以色列央行总裁费舍尔(Stanley Fischer)接替叶伦担任美联储副主席。费舍尔是美籍以色列人。
但他还至少需要找人填补美联储七人理事会中的两个空缺。一个是美联储理事杜克8月离任后留下的空位，另一个是预计拉斯金不久后赴财政部就职将产生的空位。(完)
(编译 张涛；审校 李爽)
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