金砖国家：1月6日股汇市收盘纵览

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透1月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月6日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收低0.72%，成为972.42点。
中国股市：沪综指收跌1.8%至五个月新低，受新股发行和监管影子银行消息冲击
香港股市：中资股第三日连降，银行股领跌
中国汇市：人民币即期随中间价回落，短期料续做区间震荡
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拉美股市：墨西哥股市下跌，巴西股市几乎持平，中国经济数据疲弱降低投资者对拉美大宗商品生产商的投资热情。Bovespa指标股指 略微下滑0.01%，报50,973.62点。
拉美汇市：阿根廷披索和智利比索下跌，其他拉美货币近持平
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南非股市：收低0.6%，为连续第二日下跌，此前对中国经济放缓的疑虑促使投资者对Discovery Holdings 等近期涨幅较大个股了结获利。Top-40绩优股指数 跌0.61%，至41,164.45点。综合指数 则下挫0.67%，至45,897.44点。
南非汇市：兰特对美元创五年新低后反弹，但走势仍脆弱
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印度股市：跌至两周半最低收位，且已连跌四个交易日，因企业财报和重要的通胀数据公布前，谨慎情绪弥漫。指标BSE指数 下跌0.21%或64.03点，报20,787.30点。NSE指数 跌0.32%或19.70点，报6,191.45点。
印度汇市：印度卢比下跌，因市场担心外国投资者在新的一年是否会继续买入印度股票，印度股市跌至两周半最低收位。但出口商抛售美元，限制卢比跌幅。卢比兑美元 收报62.31/32，上日报62.16/17，交投区间在62.24至62.4650。
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俄罗斯股市及汇市：适逢新年假期休市。MSCI明晟俄罗斯指数 收跌至759.31点。 (完) (整理 李爽 审校 孙茉莉)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。