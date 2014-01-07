韩国金融：12月国外证券投资减少1.86兆韩元，降幅为六个月来最大

路透首尔1月7日 - 韩国金融监督管理局(FSS)周二公布的数据显示，12月净国外证券投资的降幅为六个月来最大，因在美国联邦储备理事会(美联储/FED)宣布将开始缩减刺激后，股市资金流出。

FSS表示，外资12月自当地股债市撤走1.86兆(万亿)韩元，为6月净撤资2.59兆以来最大降幅。

海外投资者12月自股市撤走1.49兆韩元的资金，这也是六个月来最大流出量。FSS表示，这主要系因美联储决定开始缩减购债规模所致。

外资自债市撤资3,710亿韩元，为连续第五个月资金外流，因到期债券导致资金赎回3.25兆韩元，抵销了净买入2.88兆韩元。