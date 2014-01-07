韩国金融：12月国外证券投资减少1.86兆韩元，降幅为六个月来最大

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透首尔1月7日 - 韩国金融监督管理局(FSS)周二公布的数据显示，12月净国外证券投资的降幅为六个月来最大，因在美国联邦储备理事会(美联储/FED)宣布将开始缩减刺激后，股市资金流出。
FSS表示，外资12月自当地股债市撤走1.86兆(万亿)韩元，为6月净撤资2.59兆以来最大降幅。
海外投资者12月自股市撤走1.49兆韩元的资金，这也是六个月来最大流出量。FSS表示，这主要系因美联储决定开始缩减购债规模所致。
外资自债市撤资3,710亿韩元，为连续第五个月资金外流，因到期债券导致资金赎回3.25兆韩元，抵销了净买入2.88兆韩元。
2013年全年，外资净证券投资增加8.19兆韩元，较2012年的净25.03兆韩元增幅大幅下滑。(完) (编译 戴素萍 审校 张荻)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。