《焦点》韩国三星电子第四季获利初估远不及预期，营业利润按季锐减18%

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
Shinhan Investment Corp科技业分析师Kim Young-chan表示，“三星提供给员工的特别奖励金包含国内外事业单位，这部份金额显然远大于市场预期；移动设备营销成本也可能高于预期。”
三星电子估计第四季营收为59万亿韩元，市场预估为61万亿。
三星股价近几周大跌，过去30日中有22位分析师下调其第四季获利预估。
三星股价过去两周下跌10%，上周更曾触及四个月低点，导致其市值蒸发190亿美元，这相当于索尼 的总市值。
韩元兑美元升至五年高点，亦促使投资人抛售，因韩元走强将削减三星汇回的海外获利。(完) (编译 张明钧/戴素萍; 审校 郑茵/张荻/王兴亚)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。