《焦点》韩国三星电子第四季获利初估远不及预期，营业利润按季锐减18%

Shinhan Investment Corp科技业分析师Kim Young-chan表示，“三星提供给员工的特别奖励金包含国内外事业单位，这部份金额显然远大于市场预期；移动设备营销成本也可能高于预期。”

三星电子估计第四季营收为59万亿韩元，市场预估为61万亿。

三星股价近几周大跌，过去30日中有22位分析师下调其第四季获利预估。

三星股价过去两周下跌10%，上周更曾触及四个月低点，导致其市值蒸发190亿美元，这相当于索尼 的总市值。