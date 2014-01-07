版本:
中国
亚洲 | 2014年 1月 7日 星期二 08:54 BJT

《焦点》韩国三星电子第四季获利初估远不及预期，营业利润按季锐减18%

Shinhan Investment Corp科技业分析师Kim Young-chan表示，“三星提供给员工的特别奖励金包含国内外事业单位，这部份金额显然远大于市场预期；移动设备营销成本也可能高于预期。”

三星电子估计第四季营收为59万亿韩元，市场预估为61万亿。

三星股价近几周大跌，过去30日中有22位分析师下调其第四季获利预估。

三星股价过去两周下跌10%，上周更曾触及四个月低点，导致其市值蒸发190亿美元，这相当于索尼 的总市值。

韩元兑美元升至五年高点，亦促使投资人抛售，因韩元走强将削减三星汇回的海外获利。(完) (编译 张明钧/戴素萍; 审校 郑茵/张荻/王兴亚)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐