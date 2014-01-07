《中国报摘》--中国证券报1月7日

* 头版头条:

--中国证监会主席肖钢指出，证券交易不同于一般商品交易，证券市场在强调买者自负的同时，必须强调卖者有责；同时保护中小投资者是一个政策体系，首要的是适当性管理制度。

* 其他:

--中国政府网发布文件指出，暂时调整上海自贸区内有关行政法规和国务院文件规定的行政审批或准入特别管理措施，改革外商投资管理模式，将多项外商外企行政审批事项改为备案制，并扩大娱乐场所、演出经纪、增值电信、等服务业的对外开放。

--证监会研究中心主任祁斌表示，应考虑将目前社会统筹和个人账户的缴费进行结构性调整，建立中国版的401K计划，养老金要参与资本市场实现投资保值增值、自我生长。

--权威人士获悉，当前国土资源部正在酝酿多项土地改革制度，其中，有关严守耕地红线和加强土地节约集约利用的行动计划，有望加快推进，最快在上半年推出。

--贵人鸟、易事特和鹏翎股份获得IPO(首次公开发行)批文，其中贵人鸟发行不超过1亿股，鹏翎股份发行不超过2,570万股，易事特发行股份不超过2,602万股。

--中国中铁 就有关媒体报道的公司债务负担重进行了否认，并公告称，公司债务状况正常，风险可控，公司生产经营状况一切正常。

--由中国工信部牵头制定的组建稀土大集团方案近期获国务院批复同意，方案将敲定稀土大集团“1+5”格局，包括包钢稀土 组建成立北方稀土集团，两大央企五矿和中铝以及赣州稀土、广晟有色 、厦门钨业 三家地方企业各自组建稀土集团。

--记者获悉，中国石墨烯标准化委员会近日对外正式发布中国石墨烯第1号标准“石墨烯材料的名词术语与定义”，并于2014年起实施。该标准是国内乃至国际上首个明确给出石墨烯关键名词术语和定义的标准。

--阶梯水价制度全面推行在即，有分析指出，智能水表有望全面进入千家万户，进而带动起对智能水表的巨大需求。若当前入户机械水表全部替代为智能水表，存量替代市场高达500多亿元人民币。