《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--1月7日

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透香港1月7日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7545港元 )
美股道琼工业指数周一收低-44.89,或-0.27%,报16425.1点.因当日出炉的经济数据好坏不一，显示服务业增长放慢，但工厂新订单反弹。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
(美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 177.210 -0.72 11218 13.742 -0.71 中国铝业 8.280 -1.90 30921 2.568 -1.22 中国移动 50.450 -0.39 113734 78.243 0.12 中国人寿 43.840 -2.12 76160 22.664 -0.38 中石油 104.590 -1.94 41645 8.110 -0.36 中石化 77.240 -1.82 19599 5.990 -0.34 汇丰控股 <HSBC.K 54.360 0.50 1012178 84.307 1.39 中电信 47.860 -1.42 9005 3.711 -0.77 中国联通 14.370 -1.91 109661 11.143 0.21 兖州煤业 8.230 0.61 93077 6.382 -1.21 华能国际 36.210 -0.17 11030 7.020 -0.85 南方航空 19.030 -1.70 13091 2.951 0.73 东方航空 18.090 -2.00 5949 2.806 -0.16 中芯国际 3.820 -3.78 240656 0.592 -2.88 (完) (整理 赵红梅)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。