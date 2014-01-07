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亚洲 | 2014年 1月 7日 星期二 08:21 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--1月7日

路透香港1月7日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7545港元 )

美股道琼工业指数周一收低-44.89,或-0.27%,报16425.1点.因当日出炉的经济数据好坏不一，显示服务业增长放慢，但工厂新订单反弹。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价

(美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 177.210 -0.72 11218 13.742 -0.71 中国铝业 8.280 -1.90 30921 2.568 -1.22 中国移动 50.450 -0.39 113734 78.243 0.12 中国人寿 43.840 -2.12 76160 22.664 -0.38 中石油 104.590 -1.94 41645 8.110 -0.36 中石化 77.240 -1.82 19599 5.990 -0.34 汇丰控股 <HSBC.K 54.360 0.50 1012178 84.307 1.39 中电信 47.860 -1.42 9005 3.711 -0.77 中国联通 14.370 -1.91 109661 11.143 0.21 兖州煤业 8.230 0.61 93077 6.382 -1.21 华能国际 36.210 -0.17 11030 7.020 -0.85 南方航空 19.030 -1.70 13091 2.951 0.73 东方航空 18.090 -2.00 5949 2.806 -0.16 中芯国际 3.820 -3.78 240656 0.592 -2.88 (完) (整理　赵红梅)
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