背景资料：美联储下任主席叶伦的主要基本情况

路透1月6日 - 美国参议院周一确认叶伦将成为下任美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席，现任主席贝南克的任期将在1月31日届满。

以下为叶伦的基本情况。她目前为美联储副主席。

--现年67岁的叶伦将是美联储历史上首位女性主席，也是为数不多的领导主要经济体央行的女性之一。

--叶伦被视为货币政策温和派，赞成承受通胀率上升的风险，来降低失业率。“当各项目标有冲突，需要作出艰难权衡时，对我而言，明智且人性化的政策就是偶尔允许通胀率上升，即使会高于目标水平，”叶伦在1995年时曾表示。

--叶伦具有广泛的政策制定经验。在2010年担任美联储副主席前，她在2004-2010年担任旧金山联邦储备银行总裁，1994-1997年任美联储理事。她还曾在1997-1999年担任克林顿总统的经济顾问委员会主席。

--叶伦是一名备受尊敬的经济学家。她在耶鲁大学获得博士学位后，曾在加州大学伯克利分校、哈佛大学和伦敦经济学院(LSE)教经济学。她曾就最佳货币政策、薪资与物价刚性、贸易、单身母亲、青少年犯罪团伙等广泛的议题发表研究报告。

--经济学也渗透到她的个人生活。叶伦与阿克尔洛夫(George Akerlof) 1977年在美联储相遇，不到一年就结婚了。两人曾合作撰写过多篇论文。他们的独生子在13岁时就立志投身经济学领域，目前在大学教授经济学。(完)