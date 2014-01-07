中国经济：多项土地改革制度酝酿出台，坚持最严格的耕地保护--报载

离岸人民币：离岸债券流动性充裕且利率在低位，是发行好时机--花旗高管
路透北京5月5日 - 中国“一带一路”峰会召开在即，中国企业海外融资再受关注。美国花旗集团联席主管亚太区固定收益资本市场部董事总经理邱志明表示，目前离岸债券流动性充裕，且信贷利差和利率均处低位，是考虑发行离岸债券的好时机。
路透北京1月7日 - 中国国土资源部正在酝酿多项土地改革制度，其中有关严守耕地红线和加强土地节约集约利用的行动计划，有望加快推进，最快在上半年推出。
中国证券报周二援引多位权威人士表示，国土部正在研究起草严守耕地红线的相关《意见》，强化耕地红线的要求、保基本农田的要求，调整和完善一些政策。同时，今年还将研究起草《不动产登记条例》等规章制度。
十八届三中全会将粮食安全放在非常重要的位置。此后召开的中央城镇化会议和中央农村工作会议等，也均对此有所部署。国土资源部副部长王世元近日强调，基于土地数据的现状，必须始终坚持“十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地”的基本国策，毫不动摇坚持最严格的耕地保护制度。
在土地节约集约利用方面，“盘活存量”的思路将被进一步强调。王世元表示，国土部将进一步加大盘活存量用地的力度，重点解决好城镇低效用地和农村空闲用地的盘活，逐步降低经济社会发展对增量用地的依赖。
另据了解，国土部当前正按照国务院的统一部署，研究深化农村土地使用制度改革的方案，并逐渐着手安排试点。在集体经营性建设用地流转入市方面，国土部也正在研究细化思路和任务。在提高工业用地价格、探索新的工业用地出让制度方面，国土部同样也在进行尝试。
专家认为，上述工作将可能被写入国土部2014年的重点工作中，今年的土地改革有望获得较大的进展。
报导称，值得注意的是，未来的土地改革试点，将更多地与金融政策、财税体制等相结合。诸如土地流转信托、土地换股权等试点将得到进一步支持。
此前，中央政治局召开会议分析研究2014年经济工作，提出将保持政策连续性和稳定性，并强调走新型城镇化道路，出台实施国家新型城镇化规划，积极稳妥推进土地管理制度改革。 （完） (发稿 谢衡; 审校 曾祥进)
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加州斯坦福--胡佛货币政策研讨会，主题为货币政策的结构基础。与会嘉宾包括：芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯、波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦、圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德、FED副主席费舍尔。
台湾将于下周一公布4月出口数据，料显示连续第七个月增长，而且尽管动能可能放缓，但应该会预示经济复苏仍在继续。(完) (编译 陈宗琦/刘秀红；审校 张若琪/王颖)