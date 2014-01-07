美国经济：新进大学毕业生面临更为严峻的就业市场--纽约联储

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透华盛顿1月6日 - 纽约联邦储备银行一项分析报告显示，较过去20年相比，新近美国大学毕业生面临了更严峻的就业市场，造成他们找不到工作，或者从事较同侪低薪的工作。
周一公布的这份报告，分析了超过20年的数据，结果发现，尽管大学毕业生进入职场通常需要花一些时间，但现今的毕业生处境更加艰钜，许多人会从事学历要求较低的低薪工作，甚至是兼职工作。
“并不清楚这些趋势是否代表劳动市场的结构性改变，或是21世纪头10年两度衰退及失业复苏带来的结果，”该报告称。
尽管美国失业率在11月降至五年低点7%，但大学毕业生所面临的是仍旧脆弱且远不及衰退前水准的经济景况。
然而，报告作者称，新进大学毕业生失业情况偏高，并非否定大学教育价值的理由。
美国劳工统计局预估，需要高等以上学历的工作机会会在2022年前加速成长。拥有高等以上学历的劳工，2012年薪资中值为57,770美元，而持中学学历劳工的薪资中值为27,670美元。(完) (编译 王冠中; 审校 孙茉莉)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。