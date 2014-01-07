美国经济：新进大学毕业生面临更为严峻的就业市场--纽约联储

路透华盛顿1月6日 - 纽约联邦储备银行一项分析报告显示，较过去20年相比，新近美国大学毕业生面临了更严峻的就业市场，造成他们找不到工作，或者从事较同侪低薪的工作。

周一公布的这份报告，分析了超过20年的数据，结果发现，尽管大学毕业生进入职场通常需要花一些时间，但现今的毕业生处境更加艰钜，许多人会从事学历要求较低的低薪工作，甚至是兼职工作。

“并不清楚这些趋势是否代表劳动市场的结构性改变，或是21世纪头10年两度衰退及失业复苏带来的结果，”该报告称。

尽管美国失业率在11月降至五年低点7%，但大学毕业生所面临的是仍旧脆弱且远不及衰退前水准的经济景况。

然而，报告作者称，新进大学毕业生失业情况偏高，并非否定大学教育价值的理由。