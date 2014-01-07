中国经济：建议调整养老金缴费结构，参与资本市场保值增值--证监会官员

路透上海1月7日 - 养老金进入资本市场问题一直备受关注。中国证券报周二引述证监会研究中心主任祁斌表示，应考虑将目前社会统筹和个人账户的缴费进行结构性调整，从公共养老金部分转向职业养老金，建立中国版的“401K计划”，养老金要参与资本市场实现投资保值增值。

祁斌认为，通过适当调整，国际通行的养老金投资管理方法在中国也可以成功。

“解决方法是建立国际通行的第一支柱、第二支柱加上第三支柱的养老体系，为此需要研究调整现有养老金缴费结构，建立起真正意义上的与美国401K计划类似的第二支柱。”他称。

具体而言，第一支柱提供最底线保障；第二支柱是个人每月积累，国家提供一定税收优惠，激励企业每月匹配一定比例的资金；第三支柱是个人自愿购买的商业化养老产品，作为补充。其中第二支柱部分资金一定要参与投资，不断累积并使之成长为体系的核心支柱。

祁斌指出，无论何种养老体系改革方案，其重点应包括两方面：一是建立真正的第二支柱，即中国版的401K计划；其次，养老金要参与资本市场，通过投资保值增值，实现自我生长。

报导称，中国现行社会统筹加个人账户的基本养老金规模为2.5万亿元人民币，属于第一支柱范畴，基本上不参与投资。作为第二支柱的企业年金规模为0.53万亿元人民币，第一支柱与第二支柱的比例为82%：18%。第三支柱基本不存在。

美国方面，其第一支柱公共养老金的规模为2.7万亿美元；第二支柱职业养老金的规模为8.6万亿美元，401K计划即属于这一部分，为私营部门的职业养老金，此外还有教师和公务员的职业养老金；第三支柱退休账户养老金为4.9万亿美元。三者比例为17%：53%：30%。

美国的401k计划也称401K条款，始于20世纪80年代初，是一种由雇员、雇主共同缴费建立起来的完全基金式的养老保险制度。20世纪90年代迅速发展，逐渐取代了传统的社会保障体系，成为美国诸多雇主首选的社会保障计划。

此前国家信息中心预测部报告称，中国养老金支出正面临着越来越大的压力。2011年底，全国城镇职工基本养老保险个人账户为2.5万亿元人民币，但是个人账户实有资金仅有2,703亿元，空账金额高达2.2万亿元。