中国投资：上海自贸区改革外商投资管理模式，进一步开放增值电信业务

路透上海1月7日 - 中国国务院日前调整上海自贸区部分行政审批和准入措施，将多项外商外企行政审批事项改为备案制，并扩大增值电信、教育、游戏设备等服务业的对外开放。

中国政府网周一发布的国务院决定提出，改革外商投资管理模式，对国家规定实施准入特别管理措施之外的外商投资，暂时调整《外资企业法实施细则》等规定的有关行政审批。

决定指出，如在负面清单之外的领域将暂时停止实施外商投资项目核准、外企设立、外企注册资本增减、外企经营期限的行政审批，改为备案管理。

决定并提出扩大服务业开放，暂时调整《外商投资电信企业管理规定》、《船舶登记条例》、《国际海运条例》等规定的有关行政审批以及有关资质要求、股比限制、经营范围限制等准入特别管理措施。

中国工信部同日发布《关于中国（上海）自由贸易试验区进一步对外开放增值电信业务的意见》，决定在试验区内试点进一步对外开放增值电信业务。

《意见》允许外资独资经营信息服务业务中的应用商店业务、存储转发类业务业务。此外，在线数据处理与交易处理业务中的经营类电子商务业务，外资股比例上限由此前的50%放宽到55%。