《香港报摘》--其他报纸重要消息1月7日

* 明报：

--2013年香港强积金表现理想，累计全年平均回报8%，虽不及2012年的12%，却是继2010年之后再跑赢恒指 (恒指今年累计升3%)，港股基金也有5.49%回报。

--下周招股的港灯为本港近两年最重磅新股，数间券商已合共为港灯预留350亿孖展。不过，由于港灯规模大且无炒作概念，券商料散户的认购反应或仅普普通通。

* 星岛日报：

--2013年底新股表现不俗，投资者并对2014年首轮新股疯狂追捧。经营中高端童装的米格国际 反应热爆，昨日孖展(保证金)截止，统计8家证券商共借出189亿港元孖展额，相当于公开发售部分超购逾500倍，分析认为米格有望重现霭华押业 超购千倍的盛况。

--由著名电影导演王晶出任高级管理层的汉传媒 ，日前宣布大规模集资，先将股份10合1，然后进行1供9的大比例供股，供股价更大幅折让76.5%。在1供9的庞大集资压力下，汉传媒股价昨天一度急挫逾42%，收市报0.061港元，跌幅仍多达37%。

* 苹果日报：

--内银股继续接力上市，将于本月在港递交上市申请的哈尔滨银行，更可能成为首只以全中资班底承销上市的内银股，拟最快4月上市。消息称，哈行已委聘中金、中银国际及农银国际为承销商，计划最快4月上市，初步计划集资至少78亿港元。

--沉寂一段时间的「B转H」方案，终于有新进展。市传深圳B股上市的丽珠医药，已通过港交所上市聆讯，最快下星期四在香港主板挂牌，成为继中集集团 后，第二只「B转H」新股。

* 东方日报：

--蒙牛 再与外资携手拓展业务，今次与北美及欧洲领先的包装食品和饮料公司WhiteWave Foods Company，合作发展营养产品。行业分析员指，蒙牛发展多元化产品组合，冀从中找到新增长动力，且与系内公司达到资源分配，方向正确。

* 大公报：

--华保亚洲 宣布以每股0.165港元，配售最多7,183.2万股份，相当于已发行股本16.6%，而配售价较昨日0.19港元收市价，有13.1%折让。

* 文汇报：

--金融发展局主席史美伦表示，香港若放宽每人每日兑换两万元人民币上限，将有助人民币流通量提升，令离岸市场更活跃。据了解，金管局向内地提出相关建议时获正面回应，希望早日落实放宽，但暂未有时间表。(完)