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货币新闻 | 2014年 1月 7日 星期二 08:53 BJT

澳洲数据：11月经季调商品/服务贸易收支为逆差1.18亿澳元

路透悉尼1月7日 - 澳洲统计局周二公布，11月经季节调整后商品/服务贸易收支为逆差1.18亿澳元，路透调查预估为逆差3.0亿澳元。

11月经季节调整后商品/服务出口与前月持平，进口较上月下滑1%。

以下为详细数据(单位为10亿澳元):

11月

整体出口 27.377

整体进口 27.495

商品与服务贸易收支 逆差0.118

浏览统计局相关数据，请点击：(www.abs.gov.au)(完) (编译 王冠中; 审校 张荻)
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