澳洲数据：11月经季调商品/服务贸易收支为逆差1.18亿澳元

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透悉尼1月7日 - 澳洲统计局周二公布，11月经季节调整后商品/服务贸易收支为逆差1.18亿澳元，路透调查预估为逆差3.0亿澳元。
11月经季节调整后商品/服务出口与前月持平，进口较上月下滑1%。
以下为详细数据(单位为10亿澳元):
11月
整体出口 27.377
整体进口 27.495
商品与服务贸易收支 逆差0.118
浏览统计局相关数据，请点击：(www.abs.gov.au)(完) (编译 王冠中; 审校 张荻)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。