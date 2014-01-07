全球金市：金价在三周高位附近持稳，股市疲软及中国需求强劲予以支撑

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
美国期金 周一成交量异常巨大，引发短暂停止交易，金价一度下挫逾30美元，或约3%。金价最终收平。
据商品期货交易委员会(CFTC)周一公布数据显示，截止12月31日一周避险基金和货币经理人普遍增加黄金和白银期货以及期权的多仓。
中国黄金的现货需求仍强劲，上海黄金交易所周一金价升水攀至每盎司约20美元，周五报17美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/孙茉莉; 审校 戴素萍)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。