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亚洲 | 2014年 1月 7日 星期二 08:48 BJT

全球金市：金价在三周高位附近持稳，股市疲软及中国需求强劲予以支撑

美国期金 周一成交量异常巨大，引发短暂停止交易，金价一度下挫逾30美元，或约3%。金价最终收平。

据商品期货交易委员会(CFTC)周一公布数据显示，截止12月31日一周避险基金和货币经理人普遍增加黄金和白银期货以及期权的多仓。

中国黄金的现货需求仍强劲，上海黄金交易所周一金价升水攀至每盎司约20美元，周五报17美元。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/孙茉莉; 审校　戴素萍)
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